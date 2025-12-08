Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina tra egoismi e paure: focus sulla crisi viola

video analisi

La Fiorentina, reduce dall'ultima sconfitta contro il Sassuolo, si ritrova all'ultima posizione della classifica con soltanto 6 punti. Cosa sta succedendo alla squadra viola? L'analisi della crisi a Sky Calcio Club

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

TAG:

Prossimi Video

Conte ha allargato la rosa: Lang e Neres ora sono decisivi

video analisi

Di Canio: "Per mentalità e qualità Juve distante dal Napoli"

video analisi

Speedy Lautaro: gran gol dopo 70 metri in velocità

SKY SPORT SKILL

Fiorentina tra egoismi e paure: focus sulla crisi viola

video analisi

Juve, addio scudetto e mercato già sconfessato?

IL DIBATTITO

Roma senza punti e punte: Gasp non si fida degli attaccanti?

video analisi