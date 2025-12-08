Inter-Como, Lautaro show: il gol del vantaggio dopo 70 metri in velocità. VIDEOSKY SPORT SKILL
Nuova prova di forza della squadra di Chivu, applausi anche per Lautaro Martinez e il suo splendido vantaggio contro il Como. A Sky Calcio Club si evidenzia come sia lui a impostare l'azione dell'1-0 a 70 metri dalla porta avversaria: palla a Luis Henrique, corsa in campo aperto e altro tocco di prima per segnare il gol. Una rete che ribadisce una volta di più la centralità del 'Toro' tra i nerazzurri
INTER-COMO 4-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE
