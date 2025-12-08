Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Conte ha allargato la rosa: Lang e Neres ora sono decisivi

video analisi

L'analisi a Sky Calcio Club della vittoria del Napoli contro la Juventus. Bergomi: "Conte nelle problematiche ha trovato una soluzione, ha allargato la rosa e sono tutti giocatori forti. E' entrato nella testa di questi giocatori, ora Lang e Neres sono decisivi"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

TAG:

Prossimi Video

Conte ha allargato la rosa: Lang e Neres ora sono decisivi

video analisi

Di Canio: "Per mentalità e qualità Juve distante dal Napoli"

video analisi

Speedy Lautaro: gran gol dopo 70 metri in velocità

SKY SPORT SKILL

Fiorentina tra egoismi e paure: focus sulla crisi viola

video analisi

Juve, addio scudetto e mercato già sconfessato?

IL DIBATTITO

Roma senza punti e punte: Gasp non si fida degli attaccanti?

video analisi