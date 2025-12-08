Conte ha allargato la rosa: Lang e Neres ora sono decisivivideo analisi
L'analisi a Sky Calcio Club della vittoria del Napoli contro la Juventus. Bergomi: "Conte nelle problematiche ha trovato una soluzione, ha allargato la rosa e sono tutti giocatori forti. E' entrato nella testa di questi giocatori, ora Lang e Neres sono decisivi"
Prossimi Video
Conte ha allargato la rosa: Lang e Neres ora sono decisivi
video analisi
Di Canio: "Per mentalità e qualità Juve distante dal Napoli"
video analisi
Speedy Lautaro: gran gol dopo 70 metri in velocità
SKY SPORT SKILL
Fiorentina tra egoismi e paure: focus sulla crisi viola
video analisi
Juve, addio scudetto e mercato già sconfessato?
IL DIBATTITO
Roma senza punti e punte: Gasp non si fida degli attaccanti?
video analisi
Marchegiani: "Juve, formazione sbagliata. E i singoli…"
video analisi