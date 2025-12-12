Milan, scambio di regali di Natale tra i giocatori e Allegri

Nel VIDEO, Peppe Di Stefano racconta un momento molto particolare in casa Milan: quello del 'Secret Santa'. Scambio di doni, non solo tra calciatori ma anche tra staff e altri dipendenti che lavorano attorno alla prima squadra. Gli 'accoppiamenti' per lo scambio con un sorteggio avvenuto pochi giorni fa. Modric ha ad esempio ha ricevuto il regalo da Rabiot, mentre il croato lo ha fatto a Maignan. E poi Allegri, che ha ricevuto un prosciutto 'Pata Negra' che ha lasciato a disposizione della cucina di Milanello. Attimi di grande distensione e gioia nell'ambiente rossonero