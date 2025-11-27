Il Sassuolo è solo uno dei due club, insieme all’Inter (-10), contro cui il Milan ha una differenza negativa tra gol fatti e subiti in partite casalinghe nella sua storia in Serie A: sono infatti 16 le reti rossonere contro le 18 marcature dei neroverdi al Meazza nel torneo (-2).
Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
I rossoneri vogliono proseguire la marcia in vetta alla classifica e dopo aver battuto in rimonta il Torino nello scorso turno di campionato affrontano a San Siro il Sassuolo. Senza Leao la coppia d'attacco è formata da Pulisic e Nkunku. Gioca dal 1' Loftus Cheek. Grosso con Fadera e non Laurentié. Pinamonti riferimento più avanzato. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 12.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Fadera. All. Grosso
Il Sassuolo ha realizzato 33 gol contro il Milan in Serie A, solo contro Genoa (36) e Fiorentina (34) ha segnato più reti nel massimo campionato.
Lo spogliatoio del Sassuolo
23^ sfida tra Milan e Sassuolo in Serie A: i rossoneri conducono per 11 vittorie a sette, completano quattro pareggi.
Statistiche e curiosità
Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi, incluso il 3-3 nel confronto più recente del 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium - dopo che nelle otto gare precedenti tra le due formazioni in campionato i rossoneri avevano ottenuto sei successi (2 pareggi).
In caso di pari, per la prima volta in Serie A due pareggi consecutivi tra Milan e Sassuolo
Dopo il 3-3 nel confronto più recente in campionato del 14 aprile 2024, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta in Serie A.
Milan, solo una vittoria nelle ultime 5 in casa col Sassuolo
Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte), proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Christian Pulisic) e solo una volta ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato: tra ottobre 2015 e ottobre 2016.
Milan, 31 punti dopo le prime 14 per la prima volta dal 2021-22
Il Milan (31) ha ottenuto più di 30 punti dopo le prime 14 gare stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2021/22, campionato concluso poi al primo posto in classifica. In generale, quando i rossoneri hanno superato quota 30 dopo le prime 14 partite del torneo non hanno mai ottenuto un risultato inferiore al 3° posto finale (considerando i tre punti a vittoria da sempre).
Milan, squadra che ha fatto più punti e subito meno gol contro le prime 10 della classifica
Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti (16) che subito meno gol (solo tre) contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A - 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta per i rossoneri in sette match contro queste formazioni. Dall'altra parte, considerando i club che occupano le prime 10 posizioni, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno punti in questi scontri diretti (tre punti - 1 vittoria, 0 pareggi, 5 sconfitte).
Il Milan potrebbe non vincere le tre sfide stagionali con neopromosse
Dopo la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro il Pisa, il Milan potrebbe non vincere nessuna delle prime tre sfide stagionali di Serie A contro squadre neopromosse per la prima volta dal 2014/15 (due pareggi contro Empoli e Cesena e sconfitta contro il Palermo in quel caso).
Sassuolo imbattuto in 4 delle ultime 5 trasferta di campionato
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (3 vittorie, 1 pareggio), anche se ha perso quella più recente contro il Como - dopo che aveva ottenuto solo tre punti nelle precedenti 15 gare fuori casa in Serie A (0 vittorie, 3 pareggi, 12 sconfitte).
Solo Kane meglio di Pulisic per media minuti/gol
Solo Harry Kane (una rete ogni 59') ha una media minuti/gol migliore di Christian Pulisic (un gol ogni 64') tra i giocatori con almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Con la doppietta contro il Torino, lo statunitense ha stabilito il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (13 nel 2025, superando le 11 del 2024).
Gabbia, minutaggio più alto tra i difensori mai superati in dribbling
Tra i difensori che non sono mai stati superati in dribbling in questa stagione nei Big-5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). In più, il classe '99 è l'unico giocatore del Milan a non aver saltato neanche un minuto in questa stagione di Serie A (1260 appunto per lui).
Volpato ha preso parte a 4 gol nelle ultime 4 di Serie A
Cristian Volpato ha preso parte a quattro reti negli ultimi quattro match di campionato (1G+3A), dopo che in tutte le sue prime 37 presenze in Serie A era stato coinvolto in cinque reti (3G+2A). In aggiunta, solo Nico Paz e Federico Dimarco (entrambi cinque) hanno fornito più assist del classe 2003 del Sassuolo (quattro, al pari di altri sei giocatori) in questa stagione di Serie A.