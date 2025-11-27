I rossoneri vogliono proseguire la marcia in vetta alla classifica e dopo aver battuto in rimonta il Torino nello scorso turno di campionato affrontano a San Siro il Sassuolo. Senza Leao la coppia d'attacco è formata da Pulisic e Nkunku. Gioca dal 1' Loftus Cheek. Grosso con Fadera e non Laurentié. Pinamonti riferimento più avanzato. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 12.30