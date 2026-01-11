Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LEC1
PAR2
FIO1
MIL1
VER0
LAZ1
INT2
NAP2
Serie AGiornata 20 - domenica 11 gennaio 2026Giornata 20 - dom 11 gen
Fine
Inter
Dimarco F. 9'Calhanoglu H. 73' (Rig.)
2 - 2
Napoli
McTominay S. 26', 81'
Inter
Dimarco F. 9'Calhanoglu H. 73' (Rig.)
2 - 2 Napoli
McTominay S. 26', 81'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Inter-Napoli 2-2: video, gol e highlights

Una partita piena di colpi di scena con un protagonista su tutti: Scott McTominay. Lo scozzese riprende due volte l'Inter e lascia tutto invariato in vetta. A San Siro sblocca Dimarco, su azione nata da una palla persa proprio di McTominay, l'uomo che firma l'1-1 nel primo tempo. A metà ripresa arriva un rigore Var per l'Inter: Conte è una furia e viene espulso, Calhanoglu non sbaglia e fa 2-1. Ancora McTominay pareggia negli ultimi dieci minuti. Clamoroso palo di Mkhitaryan in pieno recupero

CLASSIFICA - PAGELLE