Una partita piena di colpi di scena con un protagonista su tutti: Scott McTominay. Lo scozzese riprende due volte l'Inter e lascia tutto invariato in vetta. A San Siro sblocca Dimarco, su azione nata da una palla persa proprio di McTominay, l'uomo che firma l'1-1 nel primo tempo. A metà ripresa arriva un rigore Var per l'Inter: Conte è una furia e viene espulso, Calhanoglu non sbaglia e fa 2-1. Ancora McTominay pareggia negli ultimi dieci minuti. Clamoroso palo di Mkhitaryan in pieno recupero

