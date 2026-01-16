Fabregas: "700 passaggi a 200, non so che dire"

L'allenatore del Como è rammaricato per la sconfitta subita in rimonta dal Milan nonostante l'ottima prestazione della sua squadra: "Mi piace sempre commentare le partite ma oggi è difficile, la squadra ha fatto una grande gara, abbiamo fatto tante belle cose ma abbiamo perso 3-1". Ed ancora: "Delle volte vengo capito male ma questa era una gara da vincere - spiega - Abbiamo fatto 700 passaggi contro 200, non so cosa dire, posso dire che Maignan ha fatto tante parate e Rabiot ha vinto la partita con due giocate di qualità. Abbiamo dominato contro una squadra come il Milan, che io guardavo da piccolo, con il secondo gol avremmo potuto vincere"

