Juventus, Spalletti chiarisce la domanda a Thuram: "Il mio calcio ti piace? Basta così"CHAMPIONS
Simpatica gag in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio alle 21:00. A Khéphren Thuram viene chiesto se il gioco di Spalletti sia più impegnativo, ma il centrocampista francese non comprende subito la domanda. A quel punto interviene lo stesso Spalletti che la semplifica: "Un calcio che ti piace?". Thuram lo guarda negli occhi e risponde secco: "Mi piace". La replica del tecnico, sorridente: “Basta, non dire altro”, tra le risate della sala stampa. Guarda il VIDEO
