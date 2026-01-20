Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, Spalletti chiarisce la domanda a Thuram: "Il mio calcio ti piace? Basta così"

CHAMPIONS

Simpatica gag in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio alle 21:00. A Khéphren Thuram viene chiesto se il gioco di Spalletti sia più impegnativo, ma il centrocampista francese non comprende subito la domanda. A quel punto interviene lo stesso Spalletti che la semplifica: "Un calcio che ti piace?". Thuram lo guarda negli occhi e risponde secco: "Mi piace". La replica del tecnico, sorridente: “Basta, non dire altro”, tra le risate della sala stampa. Guarda il VIDEO

TAG:

Prossimi Video

Juve, Thuram: "Il gioco di Spalletti mi piace". Lui approva

CHAMPIONS

Roma, è finita con Bailey: torna all'Aston Villa. Le news

Serie A

Lazio-Como 0-3: gol e highlights

Serie A

Sarri: "Mercato? Lo fa la società, mi tiro fuori"

Serie A

Fabregas elogia la Serie A: "Non distante dalla Premier"

Serie A

Buffon: "Con Spalletti si intravede qualcosa di importante"

video