Vergara fuori all'intervallo di Napoli-Torino: sospetta fascite plantare

L'esterno del Napoli era partito titolare nel match contro il Torino, poi è uscito all'intervallo lasciando spazio al rientro di Anguissa. Per lui dovrebbe trattarsi di una fascite plantare. D'accordo con lo staff medico del Napoli si è scelto di non rischiarlo nella ripresa: sulle sue condizioni non c'è particolare apprensione. Lunedì i controlli. Nel VIDEO le ultime news dal nostro inviato Francesco Modugno

