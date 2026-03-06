Vergara fuori all'intervallo di Napoli-Torino: sospetta fascite plantarenapoli
L'esterno del Napoli era partito titolare nel match contro il Torino, poi è uscito all'intervallo lasciando spazio al rientro di Anguissa. Per lui dovrebbe trattarsi di una fascite plantare. D'accordo con lo staff medico del Napoli si è scelto di non rischiarlo nella ripresa: sulle sue condizioni non c'è particolare apprensione. Lunedì i controlli. Nel VIDEO le ultime news dal nostro inviato Francesco Modugno
