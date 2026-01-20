L'allenatore del Como è soddisfatto del successo della sua squadra all'Olimpico: "Ero orgoglioso anche dopo la gara con il Milan, non eravamo contenti ma orgogliosi di come avevamo giocato, dobbiamo continuare così, giochiamo come ci alleniamo, c'è margine di miglioramento, manca tanto alla fine". Ed ancora: "Quest'anno abbiamo inserito 5 giocatori giovani e c'era bisogno di adattamento". Sulla Serie A: "E' il campionato in cui è più difficile vincere le partite. Distanza con la Premier? Non è tanta, ci sono squadre e allenatori preparati come Pisacane o Cuesta e il campionato continuerà a crescere. In Premier c'è anche tanto marketing"

