Inter, Calhanoglu e Barella in gruppo in vista della Juve

Nel VIDEO da Appiano Gentile Matteo Barzaghi fa il punto della situazione infortuni in casa Inter. La settimana che porta alla super sfida contro la Juventus, visibile su Sky, regala due ottime notizie a Chivu. Sia Calhanoglu che Barella sono tornati infatti a lavorare in gruppo sotto gli occhi del ct della Turchia Vincenzo Montella in visita al quartier generale nerazzurro. Il centrocampista turco si era infortunato nel corso della gara contro il Napoli riportando un problema al soleo sinistro. Barella, invece, si era infortunato poco prima della trasferta di Dortmund, accusando un risentimento al muscolo psoas della coscia destra.

INTER-JUVENTUS, LO SPECIALE