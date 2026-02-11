Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky Sport prima del match: "Vogliamo confermare le ottime prestazioni recenti e incrementare il ruolino di marcia, sarebbe importantissimo per il futuro. Sono certo che sarà una bella partita e che potremo fare un risultato positivo. Sapevamo che la squadra era ed è forte, la partita dell'andata è stata condizionata da alcuni episodi nel finale, ma la prestazione era stata positiva. La scelta di Chivu è stata ponderata, conoscendo l'uomo negli anni passati, l'allenatore delle giovanili e l'ex calciatore. Non abbiamo fatto confronti con altri profili, ma siamo andati dritti su di lui. Ci ha sorpreso in positivo, ma era già un allenatore con tanti valori. L'esperienza dell'anno scorso ci è servita, oggi siamo presenti nelle tre competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo. Dipenderà da noi, e ciò vuol dire ponderare l'aspetto psico-fisico su cui Chivu fa un turnover molto intelligente, e dagli avversari"