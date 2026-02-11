Inter-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Il derby d'Italia chiude il sabato di Serie A: a San Siro si sfidano Inter e Juventus. Dopo un quarto d'ora senza occasioni, i nerazzurri passano in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henrique. Il terzino bianconero si riscatta con la rete del pari al 26'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Negli ultimi 45 anni solo due giocatori della Juventus hanno concesso due autoreti in una singola stagione di Serie A: Andrea Cambiaso nel 2025/26 e Federico Gatti nel 2023/24.
29' - Torna all'attacco l'Inter, con il tiro-cross di Dimarco da fuori su cui nessuno interviene: palla fuori
Pareggio di Cambiaso
26' - A San Siro è 1-1! Si riscatta il terzino bianconero che, sul cross dalla destra, approfitta del buco di Bisseck prima e della dormita di Luis Henrique poi, segnando da pochi passi!
22' - Ci prova Conceiçao! Classico movimento del portoghese che riceve sul lato destro, punta il suo avversario e rientra sul mancino per il tiro che, però, non inquadra la porta
20' - McKennie! Reazione bianconera con uno sviluppo interessante della manovra: cross dalla destra per l'inserimento dello statunitense che, di testa, non riesce ad angolare e blocca Sommer
Autorete di Cambiaso
17' - Inter in vantaggio! Si sblocca a San Siro, al primo tentativo: Thuram scarica a destra per Luis Henrique che effettua il cross basso in mezzo, palla deviata involontariamente da Cambiaso e Di Gregorio sbaglia l'intervento, non riuscendo a respingere con i piedi. Palla in rete per l'1-0!
15' - Se ne è andato il primo quarto d'ora a San Siro, buon ritmo fin qui ma nessuna occasione
12' - Adesso è la Juve chiamata a difendersi, con l'Inter che sta aumentando la pressione offensiva
9' - Primo giallo del match: fallo duro e tattico di Bastoni su Conceiçao, dopo un contatto dubbio in precedenza ai limiti dell'area bianconera, ma non fischiato dall'arbitro
6' - È la Juventus a fare possesso in quest'avvio, l'Inter nella propria metà campo a chiudere ogni corridoio agli avversari
3' - Zielinski rischia e arriva il primo affondo di Miretti che, dal lato sinistro, cerca di rientrare ma Bisseck tiene e non si fa passare
Lungo abbraccio vicino alle due panchine tra Chivu e Spalletti (quest'ultimo è stato allenatore del rumeno), in mezzo al campo scambio di gagliardetti e sorteggio tra i due capitani, Lautaro e Locatelli. Il pubblico è caldissimo, ci siamo per il fischio d'inizio!
Squadre in campo
È ormai tutto pronto a San Siro: Inter e Juventus fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, la partita sta per cominciare!
Inter-Juventus, arbitra La Penna
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: La Penna
- Assistenti: Meli – Alassio
- IV: Doveri
- VAR: Chiffi
- AVAR: Abisso
La situazione prima del derby d'Italia
L'Inter vuole tornare a +8 sul Milan, la Juve punta a consolidarsi in zona Champions e provare a dire ancora la sua.
Inter-Juventus è anche la sfida tra Dimarco e McKennie
Nel VIDEO, Giovanni Guardalà e Andrea Paventi analizzano i numeri dei due giocatori e ci raccontano quali sono i punti di forza principali dell'italiano e dell'americano.
Tutti i duelli di mercato tra Inter e Juventus
Da Lukaku a Bremer, passando per Dybala e persino Platini: quando non si sfidano sul campo, Juventus e Inter lo fanno sul mercato, contendendosi campioni tra offerte, controfferte, piccoli sgarbi e affari saltati all'ultimo momento. Ecco tutti i loro "duelli"… a distanza.
Due grandi ex della sfida a San Siro: Adriano e Roberto Baggio!
Chiellini: "Ci aspettiamo una conferma delle prestazioni recenti"
Così il dirigente della Juve a Sky: "L'Inter è la squadra più forte del campionato ormai da tanti anni, va dato merito alla società, non è un caso che sono lì, quello che ci aspettiamo di vedere stasera è una conferma delle prestazioni recenti al di là del risultato, limitando i piccoli errori che ultimamente abbiamo pagato caro. La partita l'andiamo a giocare con quelle che sono le nostre caratteristiche, i loro difensori hanno qualcosa di più a livello fisico e cercheremo di portarli in zone dove sono meno efficaci. Koopmeiners ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, si sta allenando bene, deve ancora tornare a fare quello che faceva nell'Atalanta ma siamo contenti del suo apporto. Sicuramente giocherà nella ripres"
Marotta: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"
Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky Sport prima del match: "Vogliamo confermare le ottime prestazioni recenti e incrementare il ruolino di marcia, sarebbe importantissimo per il futuro. Sono certo che sarà una bella partita e che potremo fare un risultato positivo. Sapevamo che la squadra era ed è forte, la partita dell'andata è stata condizionata da alcuni episodi nel finale, ma la prestazione era stata positiva. La scelta di Chivu è stata ponderata, conoscendo l'uomo negli anni passati, l'allenatore delle giovanili e l'ex calciatore. Non abbiamo fatto confronti con altri profili, ma siamo andati dritti su di lui. Ci ha sorpreso in positivo, ma era già un allenatore con tanti valori. L'esperienza dell'anno scorso ci è servita, oggi siamo presenti nelle tre competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo. Dipenderà da noi, e ciò vuol dire ponderare l'aspetto psico-fisico su cui Chivu fa un turnover molto intelligente, e dagli avversari"
I migliori marcatori in attività del derby d'Italia
Tanti i bomber che hanno lasciato la loro firma nelle partite tra Juventus e Inter, anche più di una volta (e alcuni anche con entrambe le maglie).
Inter-Juve reparto per reparto: chi vale di più?
Abbiamo diviso le due squadre per reparti: porta, difensori (esterni inclusi), centrocampisti e attaccanti. Tutti i numeri della sfida.
Kelly: "Concentrati solo su di noi"
Le dichiarazioni del difensore della Juve a Sky: "Stiamo bene, ognuno sa cosa dovrà fare in campo. C'è una grande atmosfera, è un bellissimo stadio ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare"
Thuram: "È una partita che vale più di 3 punti"
Le parole a Sky dell'attaccante dell'Inter nel pre-partita: "Vogliamo mettere in campo quello che facciamo ultimamente e portare i 3 punti a casa. Dobbiamo stare attenti un po' a tutto, la Juve ha un allenatore forte e non sarà semplice. Non ci sono solo i tre punti, ma la storia perché è una partita speciale contro la Juve. Papà tifa per chi vuole, io gioco"
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. All. Chivu
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
I precedenti
L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2 pareggi, 4 sconfitte) e inoltre ha perso le due più recenti - l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato tre successi di fila contro i nerazzurri in campionato risale a marzo 2012.
Sarà un altro derby d'Italia ricco di gol?
Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati prodotti ben 16 gol (una media di 5.3 a incontro), dopo che nei precedenti sei incontri le reti segnate furono solo nove, una media di 1.5 a gara.
L'anno scorso al Meazza finì 4-4
Il bilancio delle ultime nove sfide di campionato a San Siro tra Inter e Juventus è in perfetto equilibrio, con tre vittorie a testa e tre pareggi; dopo il 4-4 del 27 ottobre 2024, i nerazzurri possono pareggiare due incontri casalinghi consecutivi in Serie A contro i bianconeri per la prima volta da ottobre 2002 (tre in quell'occasione).
12 punti tra le due squadre
Questa è solo la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria in cui l'Inter affronta la Juventus in campionato con almeno 12 punti di vantaggio in classifica - i bianconeri hanno vinto due dei tre precedenti (2-1 il 22 marzo 2008 e 3-2 il 15 maggio 2021 - completa il parziale un successo nerazzurro il 16 aprile 2010, per 2-0).
La crescita della Juve lontano da casa
La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1 sconfitta), tanti successi esterni quanti ne aveva registrati nelle precedenti 14 gare fuori casa in campionato (5 pareggi, 5 sconfitte), tra le gestioni di Thiago Motta, Igor Tudor e l'inizio dell'esperienza con Luciano Spalletti.
Il confronto tra le prime 4
Negli scontri diretti tra le prime quattro squadre attualmente in classifica in questa Serie A, l'Inter è quella che ha ottenuto meno punti, appena uno, mentre Juventus, Napoli e Milan sono tutte a quota sette.
Si affrontano gli attacchi più prolifici del campionato
La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in