Kalulu espulso in Inter-Juve: video e ricostruzione

VIDEO

L'episodio più discusso di Inter-Juventus è stato il secondo giallo - costato l'espulsione - a Kalulu poco prima dell'intervallo (dove il Var non poteva intervenire). Nel VIDEO le immagini dell'espulsione, la ricostruzione e i commenti di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Del Piero a Sky Saturday Night

INTER-JUVE 3-2: HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

