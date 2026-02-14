L'episodio più discusso di Inter-Juventus è stato il secondo giallo - costato l'espulsione - a Kalulu poco prima dell'intervallo (dove il Var non poteva intervenire). Nel VIDEO le immagini dell'espulsione, la ricostruzione e i commenti di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Del Piero a Sky Saturday Night

INTER-JUVE 3-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE