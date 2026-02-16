Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli. L'analisi a Sky Calcio Clubvideo analisi
Il primo gol di Alisson Santos con il Napoli ha regalato un punto contro la Roma e rialzato la squadra, come commenta Fabio Caressa a Sky Calcio Club: "Il suo ingresso in campo ha dato una spinta al Napoli". Luca Marchegiani aggiunge: "La Roma è stata quasi sorpresa dalla sua personalità". Infine, Marco Bucciantini dà speranza ai tifosi partenopei: "E' il giocatore che può ridare al Napoli la forza che aveva". Guarda il VIDEO con l’analisi completa
