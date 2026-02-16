Mica Malen: il suo impatto sul calcio italianovideo analisi
Protagonista con una doppietta a Napoli (la seconda da quando è arrivato alla Roma nel mercato di gennaio), nel video l'analisi a Sky Calcio Club dell'impatto di i numeri di Donyell Malen col calcio italiano. 5 gol in 5 presenze, 25 tiri in porta, 134 tocchi di cui 51 in area di rigore: tutti numeri record...
Prossimi Video
Simulazioni, il confronto fra Serie A e Premier
video analisi
Costacurta: "Errori arbitrali, serve intervento immediato"
video analisi
Bergomi: "Bastoni, c’è sempre tempo per chiedere scusa"
video
Doppi gialli, quanto pesano in A e differenze con la Premier
video analisi
Di Gregorio, l’errore sul gol dell'Inter analizzato al Club
Serie A
Malen: "Mi conosco, non sono sorpreso dal mio rendimento"
Serie A
Spinazzola: "Non molliamo, era importante non perdere"
Serie A