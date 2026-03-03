 Milan-Inter, il derby spiegato con numeri e statistiche delle due squadre | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-Inter, il derby spiegato con i numeri e le statistiche delle due squadre

L'ANALISI fotogallery
20 foto

Attacco contro difesa, la propensione all'assalto contro una tendenza più tesa alla distruzione. Il derby tra Milan e Inter è anche uno scontro filosofico tra due modi quasi opposti di interpretare il calcio. Il confronto statistico rende evidente questa differenza ed è esemplificata, anche un po' a sorpresa, dai numeri dei giocatori migliori delle due squadre. Ecco un po' di dati che spiegano questa "divergenza calcistica"

TUTTO SUL DERBY DI MILANO 

ALTRE FOTOGALLERY

Venezia e Monza vincono e allungano in classifica

Serie B

Con le prime cinque partite, si è aperta la 28^ di B. Vittorie larghe per le due capolista: il...

23 foto

Milan-Inter, il derby spiegato dalle statistiche

L'ANALISI

Attacco contro difesa, la propensione all'assalto contro una tendenza più tesa alla distruzione....

20 foto

Francia, la maglia omaggia la Statua della Libertà

le foto

Chi ci sarà sicuramente e chi spera di andarci, come l'Italia. Le Nazionali che si preparano al...

37 foto

Traoré ha troppi muscoli: vietata la palestra

che fisico!

Un fisico da culturista… forse anche troppo. Se i muscoli extralarge di Adama Traoré sono ormai...

56 foto
2260964498

La Premier celebra San Patrizio: ecco le maglie

Premier League

L'appuntamento è al prossimo 17 marzo coi festeggiamenti per San Patrizio, patrono dell'Irlanda....

9 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

    milan

    Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

    Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

    esclusiva

    Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

    Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la figlia Gia

    foto

    Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia,...