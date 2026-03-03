Attacco contro difesa, la propensione all'assalto contro una tendenza più tesa alla distruzione. Il derby tra Milan e Inter è anche uno scontro filosofico tra due modi quasi opposti di interpretare il calcio. Il confronto statistico rende evidente questa differenza ed è esemplificata, anche un po' a sorpresa, dai numeri dei giocatori migliori delle due squadre. Ecco un po' di dati che spiegano questa "divergenza calcistica"

TUTTO SUL DERBY DI MILANO