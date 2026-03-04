Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan verso il derby: Allegri punta su Modric, Estupinan in vantaggio su Bartesaghi

milan

Milan concentratissimo sul derby di domenica sera, con lo “specialista” Modric sicuro titolare: a Madrid ne ha vissuti tanti con la maglia del Real (sia in campionato che in Champions), dopo quelli di Londra con il Tottenham. Curiosamente però ha segnato solo in una stracittadina, nella sua carriera: quando era alla Dinamo Zagabria, nel 2006. Chi probabilmente non ci sarà è Bartesaghi: tra giovedì e venerdì i test decisivi, ma si va verso Estupinan titolare

MILAN-INTER, IL DERBY SPIEGATO CON I NUMERI

TAG:

Prossimi Video

Derby Milano, pre e post gara con Caressa a Sky Calcio Club

Serie A

Kean: "Fastidio alla tibia? Sto meglio. Su Gattuso..."

nazionale

Spalletti canta "Per sempre sì" col figlio di Sal Da Vinci

VIDEO

Milan. Gabbia operato per ernia inguinale: stop di 1 mese

Serie A

Milan-Inter, scontro tra filosofie: l’analisi del derby

Serie A

Solet e Atta in versione giornalisti: si intervistano!

Serie A