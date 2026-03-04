Milan concentratissimo sul derby di domenica sera, con lo “specialista” Modric sicuro titolare: a Madrid ne ha vissuti tanti con la maglia del Real (sia in campionato che in Champions), dopo quelli di Londra con il Tottenham. Curiosamente però ha segnato solo in una stracittadina, nella sua carriera: quando era alla Dinamo Zagabria, nel 2006. Chi probabilmente non ci sarà è Bartesaghi: tra giovedì e venerdì i test decisivi, ma si va verso Estupinan titolare

MILAN-INTER, IL DERBY SPIEGATO CON I NUMERI