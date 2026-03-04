Milan verso il derby: Allegri punta su Modric, Estupinan in vantaggio su Bartesaghimilan
Milan concentratissimo sul derby di domenica sera, con lo “specialista” Modric sicuro titolare: a Madrid ne ha vissuti tanti con la maglia del Real (sia in campionato che in Champions), dopo quelli di Londra con il Tottenham. Curiosamente però ha segnato solo in una stracittadina, nella sua carriera: quando era alla Dinamo Zagabria, nel 2006. Chi probabilmente non ci sarà è Bartesaghi: tra giovedì e venerdì i test decisivi, ma si va verso Estupinan titolare
TAG:
Prossimi Video
Derby Milano, pre e post gara con Caressa a Sky Calcio Club
Serie A
Kean: "Fastidio alla tibia? Sto meglio. Su Gattuso..."
nazionale
Spalletti canta "Per sempre sì" col figlio di Sal Da Vinci
VIDEO
Milan. Gabbia operato per ernia inguinale: stop di 1 mese
Serie A
Milan-Inter, scontro tra filosofie: l’analisi del derby
Serie A
Solet e Atta in versione giornalisti: si intervistano!
Serie A
Zaniolo: "La Nazionale un obiettivo, spero nella chiamata"
Serie A