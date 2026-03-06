Juventus-Pisa, Spalletti in conferenza LIVE alle 16
Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match contro il Pisa, gara da vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Luciano Spalletti presenta il match in conferenza stampa dalle 16: segui qui le sue parole in diretta
Vlahovic, convocazione possibile per il Pisa
L'attaccante serbo ha svolto nei giorni scorsi una parte dell'allenamento in gruppo dopo l’infortunio (lesione dell'adduttore lungo di sinistra), rimediato lo scorso 29 novembre nella partita contro il Cagliari. È quindi possibile la convocazione per la sfida contro il Pisa, in programma sabato alle 20.45. L'obiettivo è rientrare gradualmente e ritrovare ritmo partita
Come stanno Juve e Pisa
Contro il Pisa, la Juventus va a caccia di una vittoria che le manca da quattro turni di campionato (due pareggi, con Lazio e Roma, e due sconfitte, con Inter e Como). Il Pisa però cerca punti salvezza: penultimo con 15 punti (come il Verona ultimo) e una sola vittoria finora in campionato
Dove seguire il match
Sabato 7 marzo alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo
Benvenuti nel liveblog che seguirà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Pisa. L'allenatore dei bianconeri parlerà a partire dalle 16: qui le sue parole in diretta