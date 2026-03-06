L'attaccante serbo ha svolto nei giorni scorsi una parte dell'allenamento in gruppo dopo l’infortunio (lesione dell'adduttore lungo di sinistra), rimediato lo scorso 29 novembre nella partita contro il Cagliari. È quindi possibile la convocazione per la sfida contro il Pisa, in programma sabato alle 20.45. L'obiettivo è rientrare gradualmente e ritrovare ritmo partita