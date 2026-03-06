Offerte Sky
Juventus-Pisa, Spalletti in conferenza LIVE alle 16

live juventus

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match contro il Pisa, gara da vedere su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Luciano Spalletti presenta il match in conferenza stampa dalle 16: segui qui le sue parole in diretta

LIVE

Vlahovic, convocazione possibile per il Pisa

L'attaccante serbo ha svolto nei giorni scorsi una parte dell'allenamento in gruppo dopo l’infortunio (lesione dell'adduttore lungo di sinistra), rimediato lo scorso 29 novembre nella partita contro il Cagliari. È quindi possibile la convocazione per la sfida contro il Pisa, in programma sabato alle 20.45. L'obiettivo è rientrare gradualmente e ritrovare ritmo partita

Tutte le probabili formazioni

Sarà il weekend del derby di Milano, che potrebbe chiudere o riaprire il discorso scudetto. Il turno di campionato però inizia stasera con Napoli-Torino: qui tutte le probabili formazioni (anche per fare quella del fantacalcio)

Il derby e tutte probabili formazioni della 28^ di A

Juventus, la storia della prima foto raccontata in un libro

Uno scatolone dimenticato con 1800 fotografie restituisce l’immagine più antica del club bianconero. Una fotografia di fine Ottocento di cui sono stati identificati tutti i protagonisti. Ne parlano a Sky Sport 24 Antonio Barillà de La Stampa e uno dei due autori del libro 'Juventini per sempre', Gabriele Ferrero

Come stanno Juve e Pisa

Contro il Pisa, la Juventus va a caccia di una vittoria che le manca da quattro turni di campionato (due pareggi, con Lazio e Roma, e due sconfitte, con Inter e Como). Il Pisa però cerca punti salvezza: penultimo con 15 punti (come il Verona ultimo) e una sola vittoria finora in campionato

Dove seguire il match

Sabato 7 marzo alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo.  Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Benvenuti nel liveblog che seguirà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Pisa. L'allenatore dei bianconeri parlerà a partire dalle 16: qui le sue parole in diretta

