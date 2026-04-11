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Milan, Rabiot: "Deluso dai fischi a Leao, dobbiamo aiutarlo"

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Le parole a Sky Sport del centrocampista francese dopo Milan-Udinese 0-3: "Posso capire i fischi dei tifosi perché è una sconfitta, anche pesante quando siamo vicini all'obiettivo. La cosa che mi ha deluso sono stati i fischi a Leao, perché secondo me in questo momento lo dobbiamo aiutare e supportare. E questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme fino alla fine, è stato brutto ma il calcio è così, lo sappiamo e dobbiamo andare avanti"

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