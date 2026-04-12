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Roma, Malen valore aggiunto: 1 gol ogni 97 minuti

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Nel VIDEO Angelo Mangiante fa il punto sui numeri straordinari di Malen che può essere un valore aggiunto in questa volata Champions. Ha segnato 1 gol ogni 97 minuti, soltanto Retegui lo supera tra tutti gli attaccanti che ha allenato Gasperini

ROMA-PISA 3-0, GOL E HIGHLIGHTS

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