Roma, Malen valore aggiunto: 1 gol ogni 97 minuti

Roma, Malen valore aggiunto: 1 gol ogni 97 minutiroma
Nel VIDEO Angelo Mangiante fa il punto sui numeri straordinari di Malen che può essere un valore aggiunto in questa volata Champions. Ha segnato 1 gol ogni 97 minuti, soltanto Retegui lo supera tra tutti gli attaccanti che ha allenato Gasperini
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