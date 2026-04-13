Milan, Allegri ritrova la squadra: l'incontro in spogliatoio dopo il ko con l'UdineseMILAN
Nel VIDEO Peppe Di Stefano ripercorre il lunedì dei rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese. Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso senza parlare singolarmente con Leao né con altri giocatori. Clima di grande serenità nello spogliatoio, dove l'allenatore ha parlato alla squadra chiedendo la stessa attenzione avuta fino a dieci giorni prima. E dopo aver analizzato la partita attraverso i video, Max potrebbe tornare al 3-5-2 a Verona puntando proprio su Leao dopo i fischi di San Siro
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