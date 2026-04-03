Le parole del direttore sportivo del Milan: "Credo sia inutile parlare delle voci su Allegri, dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo che è la Champions. Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro. Non ho pensieri verso queste situazioni: se i risultati mancano si mette tutto in discussione, ne siamo consapevoli. Per noi è fondamentale raggiungere gli obiettivi, poi ci siederemo insieme a Furlani, Ibra e gli altri per costruire un progetto vincente per la prossima stagione. Riguardo al campionato mancano 6 finali: massimo rispetto per il Verona, dobbiamo fare una grande prestazione e cercare di fare punti per il resto della stagione"