Verona-Milan 0-1, gol e highlights. Decide Rabiot, Allegri torna a vincere
Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese, la squadra di Allegri passa al Bentegodi e aggancia il Napoli a -12 dall'Inter capolista. Quinta sconfitta di fila per l'Hellas sempre ultimo. Primo tempo a ritmi bassi: attento Montipò su Modric e Rabiot, che al 41' la sblocca su assist di Leao. Maignan salva su Belghali e Vermesan. Annullato dal Var il 2-0 di Gabbia, Valentini lo nega a Saelemaekers. Nel prossimo turno sarà scontro Champions con la Juventus
Come è andata la partita
Match complicato al Bentegodi per un Milan poco brillante, che ritrova però la vittoria e avvicina l'obiettivo Champions. In avvio Montipò è attento su Modric e Rabiot, che al 41' la decide su assist di Leao. Prima dell'intervallo Maignan salva su Belghali e si ripete su Vermesan, pericoloso anche al 70'. Nel finale Gabbia è protagonista: prima raddoppia di testa ma il Var annulla per il fuorigioco di Gimenez, poi salva tutto su Orban. Dall'altra parte anche Valentini nega il 2-0 a Saelemaekers
90' - Quattro minuti di recupero
Valentini salva sulla linea!
90' - Saelemaekers a un passo dal 2-0!
84' - Giallo per Al-Musrati in ritardo su Modric
Gabbia salva tutto!
84' - Ci mette il piede il centrale rossonero per respingere la deviazione in area piccola di Orban!
83' - Lovric e Isaac le ultime mosse di Sammarco: fuori Gagliardini e Bernede
80' - Qualche minuto nel finale per Nkunku: esce Pulisic
Annullato il 2-0 di Gabbia!
74' - Il difensore rossonero si era inserito coi tempi giusti in area piccola schiacciando di testa il cross di Saelemaekers, ma il check del Var certifica un fuorigioco precedente di Gimenez
70' - Vermesan! Ancora più pericoloso il secondo tentativo del 19enne rumeno, che controlla e cerca il palo lontano: pallone fuori di poco!
69' - Conclusione velenosa di Vermesan dopo una deviazione: Maignan costretto a respingere in tuffo
68' - Deviato da Tomori l'ennesimo tentativo di Belghali, sicuramente il più intraprendente tra i gialloblù
64' - C'è anche Al-Musrati per Akpa Akpro nell'Hellas
63' - Allegri aveva già preparato le prime mosse, ma si ferma precauzionalmente anche Fofana sostituito da Ricci. Dentro Gimenez e Saelemaekers: escono Athekame e Leao, che pare non aver gradito il cambio
56' - Lo schema da palla inattiva non premia il Milan: Valentini mura il destro di Pulisic
53' - Stessa intensità ridotta dei primi 45 minuti: Belghali ci riprova dalla distanza senza trovare la porta
47' - Fischi per Maignan quando entra in possesso del pallone. Lo speaker del Bentegodi annuncerà un messaggio per placare le intemperanze dei tifosi gialloblù
Piove al Bentegodi e il Verona si gioca la carta Vermesan: fuori Bradaric
Cosa è successo nel primo tempo
Partita bloccata e dai ritmi bassi, mix che complica la prestazione di un Milan sottotono. Montipò attento su Modric e Rabiot, ci prova anche Bartesaghi che calcia altissimo. Al 41' il vantaggio di Rabiot su assist di Leao, ma prima dell'intervallo è Maignan a blindare l'1-0 su Belghali
Verona-Milan 0-1
Belghali sfiora l'1-1!
47' - Partenza in posizione regolare dell'attaccante dell'Hellas, che la sposta sul destro e cerca il palo lontano: Maignan ci mette i pugni e salva il Milan!
45' - Due minuti di recupero
43' - Tra i centrocampisti di questa Serie A, solo Scott McTominay e Nico Paz (sei entrambi) hanno realizzato più gol in trasferta rispetto ad Adrien Rabiot (cinque)
42' - Adrien Rabiot (sei in questa Serie A) ha realizzato più di cinque reti in una singola stagione dei cinque principali campionati europei solo per la terza volta in carriera, dopo il 2022/23 (otto con la Juventus in Serie A) e il 2024/25 (nove con il Marsiglia in Ligue 1)
Ha segnato Rabiot! Verona-Milan 0-1
41' - L'ennesimo inserimento di Rabiot sblocca un match complicato e senza ritmo dei rossoneri. Break del francese che cede il pallone e si sgancia: lo serve in profondità Leao, preciso come il tocco a battere Montipò per il vantaggio
36' - Si sgancia Pavlovic per dare un'alternativa in ripartenza, ma l'Hellas gestisce e recupera il possesso
34' - Sulla barriera la punizione di Orban, che probabilmente poteva cercare un pallone in area per i compagni
32' - Rabiot! Funziona la combinazione con Pulisic, conclusione secca ma tra le braccia di Montipò!
25' - Da dimenticare la punizione dalla distanza di Bartesaghi: pallone altissimo
24' - Primo giallo sventolato ad Akpa Akpro per l'entrata su Rabiot
21' - Qualche problema per Oyegoke che non riesce a proseguire il match: dentro Lirola
14' - Battuta velenosa di Modric: ci mette i pugni Montipò che allontana
13' - Punito il contatto al limite dell'area tra Rabiot ed Edmundsson, che travolge il francese
11' - Coraggioso il tentativo dalla distanza di Edmundsson: sinistro alto
10' - Leao cerca l'uno contro uno in area, ma Nelsson gli sradica il pallone dai piedi
8' - Ritmi bassi in avvio: Milan in attesa, pallone gestito dal Verona
2' - Buona l'uscita di Montipò, che anticipa Leao innescato dallo scavetto di Pulisic
Stretta di mano tra i portieri e capitani Montipò e Maignan: tutto è pronto al Bentegodi!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Daniele Chiffi
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Simic: "Modric resta al Milan? Sta cercando un appartamento... "
L'ex difensore rossonero, connazionale di Modric, ha parlato recentemente col centrocampista rossonero anche riguardo al suo futuro: "Luka è molto felice a Milanello. Non ha ancora deciso se resterà un altro anno, ma so che sta cercando un appartamento... "
Tare: "Allegri? Ha un contratto con noi, lavoriamo per il futuro"
Le parole del direttore sportivo del Milan: "Credo sia inutile parlare delle voci su Allegri, dobbiamo concentrarci sul nostro obiettivo che è la Champions. Non c'è nulla da discutere riguardo a Max, ha un contratto lungo con noi e come ha detto ieri gli piace programmare. E noi stiamo lavorando per il futuro. Non ho pensieri verso queste situazioni: se i risultati mancano si mette tutto in discussione, ne siamo consapevoli. Per noi è fondamentale raggiungere gli obiettivi, poi ci siederemo insieme a Furlani, Ibra e gli altri per costruire un progetto vincente per la prossima stagione. Riguardo al campionato mancano 6 finali: massimo rispetto per il Verona, dobbiamo fare una grande prestazione e cercare di fare punti per il resto della stagione"
Sammarco: "Voglio attenzione e concentrazione"
Così l'allenatore del Verona nel pre-partita, lui che da calciatore è cresciuto proprio nel settore giovanile del Milan: "Serviranno attenzione e concentrazione per cercare di fare punti. I nostri giovani da valorizzare? Abbiamo in panchina Vermesan che è interessante, ma non dobbiamo caricarli eccessivamente visto che la situazione è complicata"
La classifica di Serie A
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Gli highlights di Roma-Atalanta 1-1
Gli highlights di Napoli-Lazio 0-2
Gli highlights di Udinese-Parma 0-1
Gli highlights di Inter-Cagliari 3-0
Gli highlights di Sassuolo-Como 2-1
Formazioni ufficiali
- VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric; Bernede, Belghali; Orban. All. Sammarco
- MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
Le scelte di Sammarco
Rispetto all'ultima sconfitta contro il Torino, l'Hellas ritrova Orban in attacco ma come unica punta. Si passa al 3-4-2-1 dove sulla trequarti giocano Bernede e Belghali, fasce invece affidate ad Oyegoke e Bradaric. In difesa spazio al trio con Nelsson, Edmundsson e Valentini
Le scelte di Allegri
Si volta pagina dopo lo 0-3 a San Siro contro l'Udinese: i rossoneri abbandonano il 4-3-3 e tornano al 3-5-2 con la coppia Leao (fischiato al momento del cambio nell'ultimo turno) e Pulisic. A centrocampo si rivede dall'inizio Fofana, preferito a Ricci nel reparto con Modric e Rabiot. Dentro anche Athekame, preferito a Saelemaekers non al top della condizione. Importante il ritorno di Gabbia nel trio difensivo con Tomori e Pavlovic
Vietato sbagliare per il Milan sulla strada della Champions. Lo impongono le ultime due sconfitte di fila, stop contro Napoli e Udinese che hanno rallentato la corsa dei rossoneri verso l'Europa più importante. Attenzione alla trasferta sul campo del Verona, ultimo e sconfitto nelle ultime quattro partite ma sempre a testa alta
Corsa all'Europa, i calendari a confronto
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Allegri: "I fischi a Leao sono serviti"
L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match e ha scherzato anche sulle voci che lo vorrebbero come nuovo Ct della Nazionale. LA CONFERENZA
Gabbia: "Calmi e lucidi nei momenti di difficoltà"
Il Milan ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro il Verona in campionato con uno score di 22-6; fin qui, solo contro una squadra nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno vinto più di 10 partite consecutive: contro il Chievo (13)
Il Milan è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide contro il Verona in Serie A (48 reti in totale, 1.85 di media a partita) con l’unica eccezione data dall’ultima sconfitta registrata contro i gialloblù nella competizione (3-0 al Bentegodi, con le reti di Antonio Caracciolo, Moise Kean e Daniel Bessa, il 17 dicembre 2017)
Il Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella competizione, i rossoneri avevano raccolto appena due successi (2 pareggi, 4 sconfitte)
Il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Marco Baroni
Il Milan ha perso le ultime due partite di campionato senza andare a segno: i rossoneri non collezionano tre ko di fila in Serie A da marzo 2025 e non perdono tre gare di fila senza andare a bersaglio da aprile 1967. Inoltre, Massimiliano Allegri non subisce tre sconfitte consecutive da allenatore nel massimo torneo da aprile 2023, quando guidava la Juventus
Il Milan ha chiuso il girone d'andata di questo campionato con una media punti di 2.2 a match, media crollata nel girone di ritorno a 1.6. Considerando solo dalla 20^ giornata in avanti, i rossoneri sarebbero al 7° posto, con 21 punti in 13 giornate (gli stessi della Roma)
Tra le prime sei squadre della classifica, il Milan è quella che ha la differenza negativa più ampia (-5.83) tra gol segnati (47) ed Expected Goals attesi (52.83) e anche quella con la percentuale più bassa di conversione di grandi occasioni da gol create (appena il 33.7%)
Il Verona continua a essere la squadra che ha segnato meno nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A (soltanto un gol, quello di Gift Orban contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre) e quella che ha subito più reti dal 76' in avanti (ben 18). I veneti in particolare hanno incassato sette gol dal 90' in avanti, altro record negativo nel torneo in corso
Questo è il campionato di Serie A in cui Rafael Leao - che in carriera non ha mai segnato al Bentegodi contro il Verona nel massimo torneo - ha sia la media dribbling riusciti più bassa (0.88 a match), che la percentuale di dribbling andati a buon fine più bassa (40.4%). GUARDA LE STATISTICHE DI LEAO
L'ultimo gol realizzato da Christian Pulisic in Serie A risale proprio al match d'andata contro il Verona al Meazza, datato 28 dicembre 2025; da allora, per l'americano 14 presenze di fila nella competizione senza segnare: si tratta del suo digiuno più lungo in Serie A e il suo più lungo in generale dalle 16 partite consecutive registrate con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023. GUARDA LE STATISTICHE DI PULISIC