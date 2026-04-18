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Milan, Allegri: "Io ct? Solo gli amici di Livorno non ne parlano"

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Nel video dalla conferenza stampa prima di Verona-Milan, la risposta ironica di Massimiliano Allegri all'ennesima domanda su un eventuale interesse per la panchina della Nazionale

LA CONFERENZA INTEGRALE

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