Milan, Allegri: "Io ct? Solo gli amici di Livorno non ne parlano"video
Nel video dalla conferenza stampa prima di Verona-Milan, la risposta ironica di Massimiliano Allegri all'ennesima domanda su un eventuale interesse per la panchina della Nazionale
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