Zola: "La riforma sta dando finora risultati incoraggianti"

Gianfranco Zola, premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gratifica molto ricevere questo premio, anche perché presumo che sia per il lavoro fatto e che stiamo cercando di fare con la Lega Pro. La riforma ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra. La differenza tra il mondo giovanile e la prima squadra è enorme"

"Quello delle seconde squadre è un percorso valido, è una cosa in cui noi crediamo. I nostri giovani fino ai 17-18 anni sono bravi come gli altri - ha aggiunto -, però è un percorso non completo, poi c'è la parta più importante che è giocare ad alti livelli e che aiuta ad alzare il livello. Questo in Italia negli ultimi anni è mancato spesso".



Il ringraziamento di Gianfranco Zola sui suoi social

Gianfranco Zola ha poi voluto ringraziare tutti con un messaggio sul suo account Instagram (clicca qui per leggerlo): "È un riconoscimento che accolgo con grande emozione, gratitudine e senso di responsabilità. Questo traguardo rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio personale, ma anche il valore del lavoro, dell’impegno e della passione condivisi lungo il cammino. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Marani e a tutta la Lega per il supporto, la fiducia e la vicinanza dimostrati nel tempo. Il loro sostegno ha avuto per me un significato importante e prezioso. Ricevere oggi questo riconoscimento mi sprona a continuare con lo stesso entusiasmo, gli stessi valori e la stessa dedizione di sempre"



In questo martedì 21 aprile, inoltre, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha incontrato a Roma i due "possibili" candidati alla presidenza della Figc Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Entrambi gli incontri si sono svolti in un clima "cordiale e costruttivo - sottolinea in una nota la Lega Pro -, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano". Marani ha "ascoltato con attenzione le riflessioni delle due figure potenzialmente candidate, cogliendo l'occasione per rappresentare le istanze della Lega Serie C. In particolare, è stata sottolineata l'importanza della "riforma Zola", ritenuta un passaggio fondamentale per garantire sostenibilità, sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti italiani". "I dialoghi odierni - conclude la nota - hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale"



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