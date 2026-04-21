Elezioni Figc, Marani ha incontrato Abete e Malagò. Abodi parla in Senato

"Il tema arbitrale è delicato e va affrontato. Non è in discussione l'errore arbitrale, migliorabile nel rapporto tra panchina, campo e VAR, ma il sistema deve recuperare certezze e serenità. Più che dividere io penso che, attraverso una fase di ridefinizione del modello arbitrale, dobbiamo garantire autonomia e trasparenza, ma anche indipendenza. L'arbitro deve essere terzo e indipendente, io voglio arbitri terzi che non devono rispondere a nessuno se non alla loro coscienza". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, nell'audizione alla 7/a commissione del Senato in ordine allo stato di attuazione della risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano. "Ho voluto il rafforzamento del riconoscimento dell'arbitro in campo e vivendo da padre le realtà del calcio giovanile vedo quanta tutela dobbiamo garantire a questi ragazzi - ha aggiunto Abodi - Sta venendo meno la vocazione e questo metterebbe a repentaglio la disputa dei campionati. Non stiamo dando certezza delle tutele di varia natura, non possiamo sostenere un modello che somiglia quasi più a una gerarchia militare. Vorrei ci fosse maggior confronto per valorizzare le sezioni, tutelare gli arbitri, garantire una progressione per merito e non appartenenza", conclude.