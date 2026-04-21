Elezioni Figc, Marani ha incontrato Abete e Malagò. Abodi parla in Senato
Un'altra giornata ricca di incontri in vista delle prossime elezioni del presidente della Figc fissate per il 22 giugno. A Roma il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha prima incontrato in mattinata Giancarlo Abete, numero uno dei Dilettanti e probabile candidato alla Federcalcio, e poi al palazzo del Coni Giovanni Malagò che è l'uomo individuato dalla Lega serie A come successore di Gabriele Gravina. Il ministro dello Sport Abodi è invece intervenuto in audizione alla VII Commissione del Senato
Abodi: "Arbitri siano terzi e indipendenti, sistema deve recuperare credibilità'"
"Il tema arbitrale è delicato e va affrontato. Non è in discussione l'errore arbitrale, migliorabile nel rapporto tra panchina, campo e VAR, ma il sistema deve recuperare certezze e serenità. Più che dividere io penso che, attraverso una fase di ridefinizione del modello arbitrale, dobbiamo garantire autonomia e trasparenza, ma anche indipendenza. L'arbitro deve essere terzo e indipendente, io voglio arbitri terzi che non devono rispondere a nessuno se non alla loro coscienza". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, nell'audizione alla 7/a commissione del Senato in ordine allo stato di attuazione della risoluzione approvata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano. "Ho voluto il rafforzamento del riconoscimento dell'arbitro in campo e vivendo da padre le realtà del calcio giovanile vedo quanta tutela dobbiamo garantire a questi ragazzi - ha aggiunto Abodi - Sta venendo meno la vocazione e questo metterebbe a repentaglio la disputa dei campionati. Non stiamo dando certezza delle tutele di varia natura, non possiamo sostenere un modello che somiglia quasi più a una gerarchia militare. Vorrei ci fosse maggior confronto per valorizzare le sezioni, tutelare gli arbitri, garantire una progressione per merito e non appartenenza", conclude.
Nota Lega Pro: "Incontri cordiali e costruttivi con Abete e Malagò"
Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha incontrato a Roma i due "possibili" candidati alla presidenza della Figc Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Entrambi gli incontri si sono svolti in un clima "cordiale e costruttivo - sottolinea in una nota la Lega Pro -, consentendo un confronto aperto e approfondito sui principali temi che riguardano il futuro del calcio italiano". Marani ha "ascoltato con attenzione le riflessioni delle due figure potenzialmente candidate, cogliendo l'occasione per rappresentare le istanze della Lega Serie C. In particolare, è stata sottolineata l'importanza della "riforma Zola", ritenuta un passaggio fondamentale per garantire sostenibilità, sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti italiani". "I dialoghi odierni - conclude la nota - hanno evidenziato come la Lega Pro sia parte attiva in un percorso di confronto istituzionale volto a contribuire in modo costruttivo al rinnovamento e alla crescita del sistema calcistico nazionale".
Abodi sul tema stadi: "Necessario renderli moderni"
Il ministro Abodi ha parlato poi anche del tema stadi: "Mi auguro che tutto il sistema a partire dalla federazione collabori fattivamente lo dica e sia coerente perché abbiamo bisogno di nuovi stadi e di ammodernare quello che già c’è, dove necessario si può consumare del territorio, ma la prima cosa è ammodernare quello che c’è. Molti stadi possono essere ammodernati, ma ci vuole un concorso e il commissario è decisivo”
Malagò vede Marani: "Una bella chiacchierata"
Dopo il colloqui con Giancarlo Abete il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha visto anche Giovanni Malagò. L'incontro con l'ex n.1 del Coni - durato circa un'ora - si è svolto al Palazzo H, sede principale del Coni. "Una bella chiacchierata", le uniche parole di Malagò uscendo. Nei prossimi giorni l'ex n.1 del comitato olimpico, designato dalla Lega serie A come candidato alla presidenza Figc, avrà altri colloqui con le componenti tecniche; per giovedì è infatti previsto un nuovo confronto con Assocalciatori e Assoallenatori con i quali c'erano state delle prime consultazioni già la passata settimana
Abodi ha poi parlato anche del tema delle scommesse: "Resto dell’idea sulla pubblicità che bisogna contrastare l’economia criminale delle scommesse illegali ed evitare che si faccia pubblicità diretta o indiretta di soggetti che non sono censiti. Vorrei recuperare risorse per contrastare la ludopatia e vorrei nascesse un osservatorio più efficace per contrastarla attraverso la tracciabilità degli scommettitori e sul contingentamento della scommessa"
Abodi: "Grande attenzione al tema degli agenti"
Ancora il ministro dello Sport Abodi davanti alla VII Commisisone del Senato: "Un altro tema è quello degli agenti per i minori. Ho emanato un regolamento agenti che affronta l'esercizio abusivo della professione e che tende a valorizzare i processi di selezione e accreditamente di agenti che devono far parte di un albo. Mi riprometto di essere ancora più efficace per tutelare i minori perché si annidano rischi di intromissione di soggetti non qualificati, che non devono avere rapporti con i minori, devono essere rapporti più trasparenti e più sani"
Abodi: "Giovani da promuovere, individuare e formare"
Il ministro dello Sport Andrea Abodi di fronte alla settima commissione del Senato ha parlato proprio in apertura di audizione del tema giovani da promuovere, individuare e formare in modo da favorire la crescita del sistema, partendo proprio da loro
Abodi parla in Senato sulla riforma del calcio italiano
E' iniziata l'audizione del ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi in Senato sulle proposte di riforma del calcio italiano
Marani, dopo Abete incontro con Malagò
Prosegue la giornata di incontri istituzionali sul tema dell'elezione del prossimo presidente della Federcalcio. Dopo quello di questa mattina negli uffici della LND fra il presidente dei Dilettanti Giancarlo Abete e quello della Lega Pro Matteo Marani adesso quest'ultimo vedrà Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e candidato dalla Lega serie A alla presidenza federale del calcio.
Incontro Abete-Marani: il tema principale l'utilizzo dei giovani
L'argomento principale dell'incontro di questa mattina a Roma fra Abete e Marani è stato quello legato all'utilizzo dei giovani. La Lega Pro negli ultimi anni è stata in questo un modello da seguire grazie alla riforma Zola che propone incentivi economici a vantaggio dei club che utilizzano giovani all'interno dei propri vivai
Abete-Marani, 90 minuti di colloquio nella sede della LND
E' durato circa 90 minuti l'incontro di questa mattina nella sede romana della LND fra Giancarlo Abete, presidente dei Dilettanti e probabile candidato alla presidenza della Federcalcio e Matteo Marani, presidente della Lega Pro. Lo stesso Marani fra poco incontrerà Giovanni Malagò
Incontro in corso fra Abete e Marani
E' iniziato, come previsto intorno alle 11, l'incontro in agenda fra il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete e quello della Lega Pro Matteo Marani con al centro della discussione le prossime elezioni alla presidenza della Figc. I due sono arrivati nella sede della LND insieme e sono saliti per un appuntamento già calendarizzato per definire le future alleanze strategiche. Abete potrebbe essere uno dei candidati al post Gravina
Ministro Abodi atteso nel pomeriggio al Senato
Altro appuntamento in agenda oggi è quello alle 14.30, in Commissione Cultura del Senato, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sullo stato di attuazione della risoluzione approvata dalla Commissione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano
L'agenda di oggi: Malagò e Abete incontrano Marani
Oggi sarà un'altra giornata densa di appuntamenti. Tutto si sposta a Roma dove alle 11 è previsto un incontro fra Giancarlo Abete e Matteo Marani. Il primo è presidente della Lega Dilettanti nonché probabile candidato alla Federcalcio, il secondo è il numero uno della Lega Pro. Alle 14 sarà invece Giovanni Malagò a vedere lo stesso Marani
Malagò ha incontrato ieri la Lega serie A
Giovanni Malagò è stato designato dalla quasi totalità dei club di serie A, 19 su 20, come candidato per la presidenza. Ieri a Milano ha incontrato i club che gli hanno consegnato una bozza di programma in 29 punti da integrare con le sue idee e con le richieste che emergeranno dal confronto con le altre Leghe, con le associazioni allenatori e giocatori in una settimana ricca di appuntamenti
Elezioni Figc, Malagò incontra la Lega Serie AVai al contenuto
Prosegue il percorso che porterà, il prossimo 22 giugno, all'elezione del nuovo presidente della Figc. Sono giorni di intensi colloqui che dovranno portare, entro il 13 maggio, alla definizione delle candidature per succedere a Gabriele Gravina, dimissionario dopo l'uscita dell'Italia, dal prossimo Mondiale