La linea di mercato della Roma per la prossima stagione sarà totalmente dettata dalle volontà di Gasperini. L'allenatore giallorosso vuole confermare la vecchia guardia, rinnovando il terzetto Pellegrini-Mancini-Cristante (il primo è in scadenza quest'anno, gli altri due nel 2027). Tra le altre richieste, un esterno di centrocampo di grande gamba e un tridente offensivo su cui costruire il suo calcio ambizioso e aggressivo. E per il rinnovo di Dybala bisognerà riflettere sul rapporto tra contenuto economico dello stipendio e infortuni. Guarda il VIDEO
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