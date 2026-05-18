Roma, lesione di secondo grado per Ndicka: salta il Verona

Nel VIDEO le ultime news dal nostro inviato Paolo Assogna sull'infermeria giallorossa. La Roma dovrà fare a meno di Ndicka per la trasferta di Verona, ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà a centrare la qualificazione in Champions: per il difensore lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Koné, potrebbero recuperare per Verona: l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno
ROMA-LAZIO 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE
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