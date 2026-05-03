Dal punto di vista tecnico è soddisfatto del progresso dei calciatori? E chi ha più margine?

"Tutti, non solo i più giovani. In generale tutti possono avere la possibilità di acquisire qualcosa. Sono soddisfatto, hanno giocato veramente tutti e nessuno è stato trascurato. Tutti hanno dato il loro contributo, anche chi ha giocato meno. Il comportamento negli allenamenti è stato perfetto, non c'è stato un caso. Di questo non posso che ringraziarli e credo che il risultato che siamo qui ancora a giocarcela a poche giornate dalla fine sia da attribuire a questi ragazzi".