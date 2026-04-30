Kean salta Roma-Fiorentina: permesso per motivi familiari

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Fiorentina, Kean salta la Roma: permesso per motivi familiari, sta per diventare padre

Serie A

La Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per la trasferta contro la Roma. L'attaccante, la cui presenza era già in forte dubbio a causa di un problema alla tibia che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite, sta per diventare padre e ha beneficiato di un permesso per motivi familiari concesso dalla società. "Kean sarà assente dall'1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso; proseguirà il suo percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30", si legge nel comunicato del club

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