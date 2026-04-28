Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 35^ giornataserie a
Introduzione
Milanesi senza faro: l'Inter si mette il vestito a festa e se da una parte Chivu può tornare a contare su Lautaro Martinez, dall'altra mancherà ancora Calhanoglu che punta al rientro per la finale di Coppa Italia. Stagione invece finita per l'altro "dieci" di Milano ovvero Modric che ha rimediato una frattura allo zigomo
In casa Roma Gasperini non avrà a disposizione El Aynaoui, squalificato, ma conta sul recupero di Koné. Buone nuove da Celik: gli esami hanno escluso lesioni e l'esterno è recuperabile per il Monday Night contro la Fiorentina. A proposito della squadra viola: Vanoli conta di recuperare Gosens a sinistra e anche Piccoli in attacco anche se l'azzurro potrebbe al massimo entrare a gara in corso
Allarme rientrato per Nico Paz che aveva accusato un problema all'occhio. Il talento del Como sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli con Conte che potrebbe tornare a scrivere il cognome Di Lorenzo nella lista dei convocati. Il capitano è prossimo al rientro mentre Vergara potremmo rivederlo nella giornata successiva
Squalificati tre giocatori: oltre al già citato El Aynaoui ci sono anche Cancellieri e Valentini. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 34^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
35^ giornata: Atalanta-Genoa su Sky Sport
- BERNASCONI - Lesione al legamento collaterale. Stagione finita
BOLOGNA
35^ giornata: Bologna-Cagliari
- BERNARDESCHI - Lesione del muscolo Iliaco destro. Rientro a metà maggio
- JOAO MARIO - Lesione non grave del retto femorale. Dovrebbe rientrare alla 37ma giornata
- CASALE: Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. In dubbio per la 35^ giornata
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà maggio
- DALLINGA - Tendinite. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Cagliari
CAGLIARI
35^ giornata: Bologna-Cagliari
- BORRELLI - Problema al flessore. In forte dubbio per la sfida con il Bologna
- MENDY - Problema alla coscia. In dubbio per la 35^ giornata
- RODRIGUEZ - Noie muscolari. In dubbio per la 35^ giornata
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. Rientro nella prima metà di maggio
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. In dubbio per la 35^ giornata
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
35^ giornata: Como-Napoli
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
- SERGI ROBERTO - Problema al polpaccio. Potrebbe recuperare per la 35^ giornata
- NICO PAZ - Problema all'occhio. Gli accertamenti hanno dato esito negativo. Recuperabile per la 35^ giornata
- VOJVODA - Problema ai flessori. In dubbio per il Napoli
CREMONESE
35^ giornata: Cremonese-Lazio
- VARDY - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la 35^ giornata
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Rientro a metà maggio
FIORENTINA
35^ giornata: Roma-Fiorentina su Sky Sport
- PARISI - Non ancora recuperato dopo la botta contro l'Inter. In forte dubbio per la 35^ giornata
- GOSENS - Problema al flessore. Recuperabile per la gara contro la Roma
- KEAN - Problema alla tibia. Dovrebbe saltare anche la Roma
- PICCOLI - Problema all'adduttore. Potrebbe recuperare per la 35^ giornata
- BALBO - Problema fisico. In dubbio per la 35^ giornata
- FORTINI - Problema alla schiena. In dubbio per la 35^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
GENOA
35^ giornata: Atalanta-Genoa su Sky Sport
- BIJLOW - Problema al polpccio. Recueprabile per la 35^ giornata
- BALDANZI - Leggero fastidio all'adduttore. In dubbio per la gara contro l'Atalanta
- EKUBAN - Leggero problema muscolare. In dubbio per la 35^ giornata
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In forte dubbio per la 35^ giornata
- CORNET - Problema alla caviglia. Possibile rientro alla 35^ giornata
INTER
35^ giornata: Inter-Parma
- L.MARTINEZ - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Recuperabile per la gara contro il Parma
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Tentativo di recupero per la finale di Coppa Italia
- LUIS HENRIQUE - Risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio
JUVENTUS
35^ giornata: Juventus-Verona su Sky Sport
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Rientro a metà maggio
- MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita
LAZIO
35^ giornata: Cremonese-Lazio
- CANCELLIERI - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- GILA - Distorsione alla caviglia. Potrebbe tornare nella 35^ giornata
- GIGOT - In fase di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Tempi di recupero non quantificati
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
- FURLANETTO - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
LECCE
35^ giornata: Pisa-Lecce
- SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 35^ giornata
- FOFANA - Lesione parziale al collaterale mediale - Stagione finita
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Stagione finita
MILAN
35^ giornata: Sassuolo-Milan
- MODRIC - Frattura dello zigomo. Stagione finita
NAPOLI
35^ giornata: Como-Napoli
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto alla 36^ giornata
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro la Cremonese
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Recuperabile per la gara contro il Como
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a metà maggio
PARMA
35^ giornata: Inter-Parma
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
35^ giornata: Pisa-Lecce
- DUROSINMI - Problema muscolare. Recuperabile per la 35^ giornata
- TRAMONI - Stiramento. Out contro il Lecce
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 35^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. Dovrebbe saltare anche il Lecce
ROMA
35^ giornata: Roma-Fiorentina su Sky Sport
- EL AYNAOUI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Rientro nella prima metà di maggio
- KONE' - Lesione del bicipite femorale della gamba destra. Recuperabile per la sfida contro la Fiorentina
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Stagione finita
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
35^ giornata: Sassuolo-Milan
- BERARDI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- ROMAGNA - Gonalgia al ginocchio destro. Out per la 34^ giornata
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
- BAKOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la Fiorentina
TORINO
35^ giornata: Udinese-Torino
- LAZARO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 35^ giornata
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Rientro a maggio
- ANJORIN - Trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Resta in forte dubbio per la gara contro l'Udinese
UDINESE
35^ giornata: Udinese-Torino
- DAVIS - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Possibile rientro conro il Torino
- EKKELENKAMP - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro il Torino
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 35^ giornata
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
- BERTOLA - Lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio
VERONA
35^ giornata: Juventus-Verona su Sky Sport
- VALENTINI - Squalificato un turno. Salta la Juventus
- BELLA KOTCHAP - Problema alla spalla. Difficile il recupero per la 35^ giornata
- NIASSE - Problema fisico. In dubbio per la 35^ giornata
- OYEGOKE - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Dovrebbe saltare anche la Juventus
- MOSQUERA - Rottura del menisco. Stagione finita
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita