Introduzione

Milanesi senza faro: l'Inter si mette il vestito a festa e se da una parte Chivu può tornare a contare su Lautaro Martinez, dall'altra mancherà ancora Calhanoglu che punta al rientro per la finale di Coppa Italia. Stagione invece finita per l'altro "dieci" di Milano ovvero Modric che ha rimediato una frattura allo zigomo



In casa Roma Gasperini non avrà a disposizione El Aynaoui, squalificato, ma conta sul recupero di Koné. Buone nuove da Celik: gli esami hanno escluso lesioni e l'esterno è recuperabile per il Monday Night contro la Fiorentina. A proposito della squadra viola: Vanoli conta di recuperare Gosens a sinistra e anche Piccoli in attacco anche se l'azzurro potrebbe al massimo entrare a gara in corso



Allarme rientrato per Nico Paz che aveva accusato un problema all'occhio. Il talento del Como sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli con Conte che potrebbe tornare a scrivere il cognome Di Lorenzo nella lista dei convocati. Il capitano è prossimo al rientro mentre Vergara potremmo rivederlo nella giornata successiva



Squalificati tre giocatori: oltre al già citato El Aynaoui ci sono anche Cancellieri e Valentini. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 34^ giornata di Serie A