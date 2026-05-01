Nel VIDEO le ultime notizie da Andrea Paventi verso Inter-Parma. Lautaro è completamente a disposizione, ha intensificato, ha lavorato bene e potrebbe tornare titolare. Dubbio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan. Assenti certificati sia Calhanoglu che Luis Henrique
TAG:
Prossimi Video
Inter, pronto il rientro di Lautaro da titolare col Parma
Serie A
Milan, chance per Nkunku accanto a Leao
Serie A
Roma, dal nuovo ds al mercato: l’agenda dei Friedkin
Serie A
Juve, per Yildiz e Vlahovic intero allenamento in gruppo
Serie A
Caso Rocchi e le intercettazioni: le news sull'inchiesta
Serie A
Napoli, con il Como torna Beukema: le ultime di formazione
Serie A
Milan, col Sassuolo dubbio a sinistra Bartesaghi-Estupinan
Serie A