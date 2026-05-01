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Inter, pronto il rientro di Lautaro da titolare col Parma

Serie A

Nel VIDEO le ultime notizie da Andrea Paventi verso Inter-Parma. Lautaro è completamente a disposizione, ha intensificato, ha lavorato bene e potrebbe tornare titolare. Dubbio a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan. Assenti certificati sia Calhanoglu che Luis Henrique

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