Nesta Elphege ha messo lo zampino in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A: assist contro il Napoli e gol contro Udinese e Pisa; l'ultimo giocatore del Parma ad avere partecipato a una rete per più match consecutivi nel massimo torneo è stato Sebastian Giovinco, tra aprile e maggio 2012 (sette in quel caso).