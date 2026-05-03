L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5 vittorie, 3 pareggi) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match); l'ultima sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani nel torneo risale al 15 settembre 2018: 0-1, al Meazza, con la rete decisiva di Federico Dimarco (il suo primo gol nella competizione).
Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
All'Inter basta anche il pareggio per festeggiare aritmeticamente il 21° scudetto: a San Siro arriva il Parma già salvo. Lautaro dalla panchina: c'è Pio dal 1' con Thuram. Torna Bastoni e Sucic la spunta in mezzo su Mkhitaryan. Parma con Strefezza-Pellegrino davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20.45
San Siro esplode: dentro l'Inter per il riscaldamento!
Dopo il Milan rallenta anche la Juve nella volata Champions: solo 1-1 col già retrocesso Verona
La squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto la partita (traversa di Bremer) con il Verona capace di andare in vantaggio prima del break (Bowie). Nella ripresa entra Vlahovic che segna su calcio di punizione. La Juve spinge, palo di Zhegrova, l’Hellas resiste e difende l’1-1.
La formazione ufficiale dell'Inter
• INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
• Lautaro dalla panchina: c'è Pio dal 1' con Thuram. Torna Bastoni e Sucic la spunta in mezzo su Mkhitaryan. Out Calhanoglu e Luis Henrique (comunque in panchina)
• In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez, de Vrij, Lautaro, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi, oltre agli infortunati Calhanoglu e Luis Henrique
La formazione ufficiale del Parma
• PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
• Davanti Strefezza la spunta su Elphege: gioca in coppia con Pellegrino. In mezzo Bernabé vince il ballottaggio su Ordoñez e Sorensen. Difesa a 5 che può variare nella classica linea a 3
Cosa serve all'Inter per festeggiare lo scudetto
Semplice: anche soltanto un pareggio. Il Milan - ko nel pomeriggio col Sassuolo - non può più aritmeticamente raggiungere i nerazzurri. In corsa c'è solo il Napoli (che ieri ha pareggiato 0-0 col Como): -9 dall'Inter con solo 9 punti rimasti sul campo per la squadra di Conte. Considerando che a parità di punti si giocherebbe lo spareggio, all'Inter serve farne solo 1 per rendere incolmabile il gap e far festa.
VIDEO. L'arrivo del pullman e il delirio dei tifosi
Ore 19.15: il pullman dell'Inter è arrivato allo stadio nella marea del tifo nerazzurro.
San Siro sarà pienissimo: sventolano già le bandiere tricolori col numero 21.
VIDEO. Inter, manca 1 punto allo scudetto: Milano prepara la festa
Le immagini dal pomeriggio milanese: i tifosi nerazzurri sono già in festa, mentre più ci avviciniamo alla partita, più si alza il tifo nerazzurro.
Calhanoglu, niente scaramanzia: ha già cucito il suo 2° scudetto
Nel VIDEO Roberta Noè da Piazza Duomo ci avvicina a Inter-Parma con l'attesa crescente dei tifosi nerazzurri che "vedono" lo scudetto ormai ad un passo. Attesa dei tifosi ma non solo perché c'è anche chi, come Hakan Calhanoglu stasera non potrà essere in campo per un risentimento muscolare ma si sente già "campione". Il centrocampista turco ha pubblicato su Instagram un’immagine che ritrae il ricamo dello scudetto. Bando alla scaramanzia si tratta di un invito implicito a festeggiare già questa sera.
Sassuolo-Milan 2-0. Reti di Berardi e Laurienté, espulso Tomori
Frenata Champions nel match delle 15 per la squadra di Allegri, che inciampa al Mapei Stadium e resta provvisoriamente a +5 sul 5° posto aspettando Roma-Fiorentina. In avvio la sblocca Berardi, che segna il suo 12° gol in carriera ai rossoneri. Maignan salva su Nzola, Leao vicino all'1-1. Milan in dieci dal 24' per l'espulsione di Tomori. Dopo l'intervallo raddoppia Laurienté, Thorstvedt e Nzola a un passo dal tris.
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Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10 pareggi, 16 sconfitte) disputate sul campo dell'Inter in Serie A - quelle per 3-1 nel maggio 1999 e per 1-0 nel settembre 2018 -; soltanto contro la Roma, i ducali hanno disputato più incontri in trasferta (29) nel massimo campionato, vincendo meno match (solo uno).
Con una vittoria e un pari l'Inter conquisterebbe aritmeticamente il 21˚ scudetto della sua storia in Serie A, nonché il sesto portato a casa dai nerazzurri con almeno tre giornate di anticipo sul termine del campionato (il più recente nel 2023/24).
L'Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; i nerazzurri potrebbero realizzare un bottino superiore di reti dopo 35 partite di Serie A per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1949/50 (92), il 1950/51 (96) e il 2023/24 (81).
L'Inter vanta una differenza reti in casa di +32 in questo campionato (47 gol segnati e 15 subiti): si tratta della differenza reti più alta registrata dai nerazzurri dopo le prime 17 gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi 60 anni (prima bisogna risalire al +35 del 1958/59).
Sono 42 i punti raccolti dal Parma dopo 34 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie e 12 pareggi (12 sconfitte); gli emiliani potrebbero conquistare almeno 43 punti a tre gare dal termine di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20: proprio 43 in quel caso e 11˚ posto finale.
Il Parma ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (1-0 sia contro l'Udinese che il Pisa); gli emiliani potrebbero collezionare tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta in Serie A da dicembre 2002, con Cesare Prandelli come allenatore. In generale, tra le squadre della seconda metà della classifica, quella Ducale è insieme al Torino, una delle due squadre a contare più clean sheets nel torneo in corso (12 ciascuna).
L'Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d'angolo in questo campionato (almeno otto più di qualsiasi altra formazione) e potrebbe diventare la prima squadra a realizzarne di più in un singolo massimo torneo considerando le ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07) - al momento 17 anche il Napoli nell'edizione 2022/23.
Da inizio aprile, Marcus Thuram è il giocatore che ha preso parte a più gol nei cinque maggiori campionati europei: sette (5 gol+2 assist) - in 322 minuti di gioco, ovvero una partecipazione ogni 46' - lo stesso numero (5 gol+2 assist) registrato nelle sue precedenti 21 sfide in Serie A (una in media ogni 189').
Nesta Elphege ha messo lo zampino in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A: assist contro il Napoli e gol contro Udinese e Pisa; l'ultimo giocatore del Parma ad avere partecipato a una rete per più match consecutivi nel massimo torneo è stato Sebastian Giovinco, tra aprile e maggio 2012 (sette in quel caso).
E' il possibile giorno del 21° scudetto nerazzurro
All'Inter basta anche il pareggio per festeggiare aritmeticamente il 21° scudetto: a San Siro arriva il Parma. Qui tutta la serata LIVE