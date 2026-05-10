Milan-Atalanta, Pulisic: problema al gluteo. Al suo posto c'è Leaomilan
Durante la rifinitura in vista di Milan-Atalanta si è fermato Christian Pulisic per un problema al gluteo. Forfait per Massimiliano Allegri che al suo posto dovrebbe schierare Rafael Leao accanto a Santiago Gimenez. Nel VIDEO le ultime news da Peppe Di Stefano
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