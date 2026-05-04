Charles De Ketelaere, a quota 99 presenze in Serie A con l'Atalanta, è uno dei tre giocatori che nelle ultime tre stagioni hanno segnato almeno 20 gol e servito almeno 20 assist (20 e 20), assieme agli avversari di giornata Rafael Leão (26 gol, 20 assist) e Christian Pulisic (31 gol, 20 assist). Tuttavia, il belga non va a bersaglio nel torneo dal 10 gennaio scorso (vs Torino) e più in generale ha segnato un solo centro nelle sue ultime 25 presenze nella competizione.