Il Milan e l'Inter condividono il primato per precisione nei passaggi in questa stagione di Serie A, con entrambi i club che hanno fatto registrare una percentuale dell'88%.
Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Vera e propria sfida per l'Europa tra Milan e Atalanta a San Siro. Allegri deve rincunciare a Pulisic, c'è Leao con Gimenez. In campo Ricci e non Fofana, con Loftus e Rabiot. Palladino con Krstovic dal 1', alle sue spalle Raspadori e CDK. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, dispnibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
L'Atalanta ha effettuato 522 tiri in questa stagione di Serie A, un dato che la colloca al terzo posto in classifica per conclusioni totali, dietro soltanto all'Inter (608) e alla Juventus (581).
Solo il Genoa (nove) ha calciato più rigori rispetto al Milan (sette, come Como, Pisa e Torino) nella Serie A in corso; di contro solamente Cagliari, Lecce e Parma (tutte a due) ne hanno calciati di meno rispetto all’Atalanta (tre, al pari di Cremonese ed Hellas Verona).
De Winter: "Proviamo a ritornare quelli di inizio stagione"
"Abbiamo lavorato come ogni settimana, in questa però ci siamo dati una spinta come gruppo per fare una corsa in più, quello che facevamo a inizio stagione e abbiamo un po' perso".
Atalanta e Milan sono le due squadre che hanno subito meno gol nel secondo tempo (15); i bergamaschi sono, con la Cremonese, una delle uniche due squadre ad aver concesso più reti prima dell'intervallo che dopo (17 e 15).
Il Milan ha segnato nove gol da fuori area in questo campionato, meno solamente di Como (10) e Inter (12). I rossoneri inoltre sono quelli che hanno concesso meno reti dalla distanza (solo una).
Il Milan ha pareggiato 22 partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A, più di ogni altra squadra contro i bergamaschi nella competizione; 30 vittorie rossonere e 12 nerazzurre completano il bilancio in casa dei milanesi.
Parma-Roma 2-3: gol e highlights
Con un finale pazzesco (rigore al 101’ di Malen) la Roma batte il Parma e prosegue nella sua corsa a un posto in Champions. Sblocca Malen al 22' su assist di Dybala. Poco dopo la Joya crossa morbido sulla testa di Soulé: palo. A inizio ripresa il pari di Strefezza, poi Keita la ribalta nel finale e Rensch fa 2-2 nel recupero. In pieno recupero Malen su rigore regala la vittoria alla Roma
Parma-Roma LIVEVai al contenuto
L'1-1 è il punteggio più frequente tra Milan e Atalanta in Serie A, finale di 20 incontri, il più recente dei quali nella gara di andata.
Il Milan registra la durata media per sequenza più alta in questa stagione di Serie A, con 12.48 secondi per possesso
La formazione del Milan in grafica (i cognomi si riferiscono alle mamme)
La formazione dell'Atalanta in grafica
Atalanta, le scelte di fomazione
Palladino schiera dal 1' Krstovic con alle sue spalle De Ketelaere e Raspadori. Zalewski a sinistra sulla linea dei centrocampisti con Ederson e De Roon diga centrale. Kolasinac in difesa e non Ahanor
L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Milan, dopo che nelle precedenti cinque aveva mancato l’appuntamento con il gol in tre occasioni.
Milan, le scelte di formazione
Pulisic non ce la fa e allora Allegri schiera Leao accanto a Gimenez. A centrcampo ci sono Ricci e Loftus Cheek insieme a Rabiot. Dietro Gabbia con De Winter e Pavlovic
Lo spogliatoio dell'Atalanta a San Siro
I cognomi delle mamme sulle maglie del Milan
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
Statistiche e curiosità
Il Milan non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l'Atalanta (2 pareggi, 3 sconfitte), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1 pareggio).
I numeri delle sfide tra Milan e Atalanta
Atalanta e Milan hanno pareggiato 46 dei 129 incontri in Serie A (28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio), tra cui un 1-1 nella gara d'andata; solo contro la Juventus (47) i bergamaschi hanno terminato in equilibrio più sfide nella competizione.
Atalanta imbattuta in 9 degli ultimi 11 incontri esterni con il Milan
L'Atalanta è rimasta imbattuta in nove degli ultimi 11 incontri esterni contro il Milan in Serie A (4 vittorie, 5 pareggi); inoltre, dopo l'1-0 del 20 aprile 2025, i nerazzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro i rossoneri nel torneo per la prima volta dal 1943 (tre di seguito in quell'occasione).
Milan, un solo gol segnato nelle ultime 5 giornate di Serie A
Il Milan ha segnato un solo gol negli ultimi cinque incontri di Serie A (Adrien Rabiot contro l'Hellas Verona), meno di ogni altra squadra in campionato da inizio aprile ad oggi
Atalanta senza vittorie in 6 delle ultime 8 trasferte di Serie A
L'Atalanta non ha trovato il successo in sei delle ultime otto trasferte di Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte) e, dopo il 2-3 contro il Cagliari, potrebbe registrare due sconfitte esterne di fila per la prima volta da dicembre 2025 - tre in quel caso, due delle quali con Raffaele Palladino in panchina.
Il Milan ha perso tre gare in casa in questo campionato
Il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2 vittorie, 1 pareggio); l'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque). Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri domestici consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017 (quattro in quell'occasione con Vincenzo Montella in panchina).
Atalanta, 10 punti raccolti nelle ultime nove giornate di campionato
L'Atalanta ha raccolto solo 10 punti nelle ultime nove giornate di campionato (2 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), dopo che ne aveva totalizzati ben 23 nelle nove precedenti (7 vittorie, 2 pareggi); in questo periodo (dalla 27^ giornata), solo cinque squadre hanno ottenuto meno punti dei bergamaschi in Serie A (Lecce, Cagliari, Hellas Verona, Cremonese e Pisa).
Atalanta e Milan hanno subito meno gol nella ripresa
Atalanta e Milan sono le due squadre che hanno subito meno gol nel corso della ripresa in questa Serie A (15); i bergamaschi sono, con la Cremonese, una delle uniche due squadre ad aver concesso più reti prima dell'intervallo che dopo (17 e 15).
Leao verso la 250^ presenza nei cinque grandi campionati europei
La prossima sarà la 250^ presenza di Rafael Leão nei cinque grandi campionati europei, in cui ha totalizzato finora 72 reti e 46 assist; il portoghese (classe 1999) è il più giovane tra i giocatori con almeno 70 gol segnati e 45 passaggi vincenti serviti dal suo esordio con il Lille nel 2018/19.
I numeri di De Ketelaere in Serie A
Charles De Ketelaere, a quota 99 presenze in Serie A con l'Atalanta, è uno dei tre giocatori che nelle ultime tre stagioni hanno segnato almeno 20 gol e servito almeno 20 assist (20 e 20), assieme agli avversari di giornata Rafael Leão (26 gol, 20 assist) e Christian Pulisic (31 gol, 20 assist). Tuttavia, il belga non va a bersaglio nel torneo dal 10 gennaio scorso (vs Torino) e più in generale ha segnato un solo centro nelle sue ultime 25 presenze nella competizione.