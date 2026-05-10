Dybala: "Futuro? Il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma"roma
Al termine della folle rimonta contro il Parma, Dybala ai microfoni di Sky parla del suo futuro: "La verità è che vorrei sapere qualcosa anche io, ma la società non mi ha ancora avvicinato: il contratto dice che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. La mia idea? La tengo per me, vedremo a fine campionato cosa succederà". E sulla corsa all’Europa: "Abbiamo dimostrato la cattiveria e la voglia che abbiamo di raggiungere un posto in Champions, sappiamo che non dipende solo da noi, ma lotteremo fino alla fine". Guarda il VIDEO
PARMA-ROMA 2-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE
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