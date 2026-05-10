Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Dybala: "Futuro? Il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma"

roma

Al termine della folle rimonta contro il Parma, Dybala ai microfoni di Sky parla del suo futuro: "La verità è che vorrei sapere qualcosa anche io, ma la società non mi ha ancora avvicinato: il contratto dice che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. La mia idea? La tengo per me, vedremo a fine campionato cosa succederà". E sulla corsa all’Europa: "Abbiamo dimostrato la cattiveria e la voglia che abbiamo di raggiungere un posto in Champions, sappiamo che non dipende solo da noi, ma lotteremo fino alla fine". Guarda il VIDEO

PARMA-ROMA 2-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE

TAG:

Prossimi Video

Como, l'arrivo del pullman e l'attesa dei tifosi

Serie A

Milan, la protesta dei tifosi prima del match con l'Atalanta

Serie A

Elezioni Figc, le parole di Malagò e Abete

Serie A

Vanoli: "La salvezza è un'impresa dedicata a Rocco Commisso"

fiorentina

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Serie A

De Rossi: "Resto al Genoa? Non mi piace fare promesse"

Serie A