Al termine della folle rimonta contro il Parma, Dybala ai microfoni di Sky parla del suo futuro: "La verità è che vorrei sapere qualcosa anche io, ma la società non mi ha ancora avvicinato: il contratto dice che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. La mia idea? La tengo per me, vedremo a fine campionato cosa succederà". E sulla corsa all’Europa: "Abbiamo dimostrato la cattiveria e la voglia che abbiamo di raggiungere un posto in Champions, sappiamo che non dipende solo da noi, ma lotteremo fino alla fine". Guarda il VIDEO

PARMA-ROMA 2-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE