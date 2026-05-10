Finale clamoroso al Tardini con la Roma che, sotto 2-1 al 90', rimonta e vince con due gol nel recupero. Dopo il vantaggio di Malen e il pari di Strefezza a inizio ripresa, Keita nel finale completa la rimonta del Parma. Poi accade di tutto: al 94' Rensch fa 2-2 e poco dopo si procura il rigore trasformato al 101' da Malen (13° gol in A dal suo arrivo a gennaio). Giallorossi ancora in corsa per un posto in Champions

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