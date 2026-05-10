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Serie AGiornata 36 - domenica 10 maggio 2026Giornata 36 - dom 10 mag
Fine
Parma
Strefezza G. 47'Keita M. 87'
2 - 3
Roma
Malen D. 22', 90' + 11' (Rig.)Rensch D. 90' + 4'
Parma
Strefezza G. 47'Keita M. 87'
2 - 3 Roma
Malen D. 22', 90' + 11' (Rig.)Rensch D. 90' + 4'
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Parma-Roma 2-3: video, gol e highlights

Finale clamoroso al Tardini con la Roma che, sotto 2-1 al 90', rimonta e vince con due gol nel recupero. Dopo il vantaggio di Malen e il pari di Strefezza a inizio ripresa, Keita nel finale completa la rimonta del Parma. Poi accade di tutto: al 94' Rensch fa 2-2 e poco dopo si procura il rigore trasformato al 101' da Malen (13° gol in A dal suo arrivo a gennaio). Giallorossi ancora in corsa per un posto in Champions

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