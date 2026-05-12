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Milan, ritiro posticipato a giovedì: le news

Serie A

Nel VIDEO le ultime news da Peppe Di Stefano da Milanello. Nel pomeriggio la squadra si è allenata sotto gli occhi dell'amministratore delegato Giorgio Furlani che è arrivato nel quartier generale rossonero per stare vicino alla squadra ma anche per comunicare la decisione di spostare l'inizio del ritiro a giovedì (inizialmente era previsto per mercoledì sera). Visto l'intervento del Prefetto che ha spostato Roma-Lazio a lunedì sera, il Milan ha scelto di posticipare di un giorno il ritiro visto il possibile slittamento della partita contro il Genoa da domenica alle 12.30 a lunedì alle 20.45

FURLANI A MILANELLO PER L'ALLENAMENTO DEL MILAN

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