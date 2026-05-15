Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Di Canio: "Il derby, deciderà tanto per la Roma. E con Candela...". VIDEO

VIDEO

Nel VIDEO Paolo Di Canio racconta della coppia con Vincent Candela al Pompei Legends Padel Cup a due giorni dal derby di Roma. "E' sempre una battaglia sportiva, noi ci prendiamo in giro e scherziamo sul derby ogni tanto. Deciderà molto in chiave Champions per la Roma", ha detto. Poi sulla "sua" Premier League: "Credo che si potrà decidere tutto all'ultima giornata"

CORSA CHAMPIONS, LE SFIDE DELLA 37^ GIORNATA

TAG:

Prossimi Video

Perotti: "Il mio cuore rimarrà sempre a Roma"

VIDEO

di canio lazio roma derby intervista video

Serie A

Denis: "Quando chiusi il telefono in faccia a Maradona..."

Serie A

Milan, provato Gimenez in attacco con Nkunku

Serie A

Toro 76, l'aneddoto della birra nella borraccia

Serie A

Serie A, la corsa Champions

Serie A