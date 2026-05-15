Di Canio: "Il derby, deciderà tanto per la Roma. E con Candela...". VIDEO

Di Canio: "Il derby, deciderà tanto per la Roma. E con Candela...". VIDEOVIDEO
Nel VIDEO Paolo Di Canio racconta della coppia con Vincent Candela al Pompei Legends Padel Cup a due giorni dal derby di Roma. "E' sempre una battaglia sportiva, noi ci prendiamo in giro e scherziamo sul derby ogni tanto. Deciderà molto in chiave Champions per la Roma", ha detto. Poi sulla "sua" Premier League: "Credo che si potrà decidere tutto all'ultima giornata"
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