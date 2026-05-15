Il Napoli è avanti 2-0 sul Pisa e sta rafforzando il suo secondo posto. La sorpresa è il vantaggio della Fiorentina contro la Juventus, e così, al momento, la Roma è terza in classifica e in Champions (Milan e Como sono ancora sullo 0-0 rispettivamente contro Genoa e Parma). Ecco al momento la classifica (a una partita e mezza dalla fine del campionato)

Inter*: 85 pt Napoli: 73 Roma: 70 Juventus: 68 Milan: 68 Como: 66