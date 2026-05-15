Roma-Lazio, il risultato in diretta LIVE
All’Olimpico il derby che può indirizzare la corsa alla Champions della Roma. In avvio Tavares rischia l'autogol con una deviazione, bravo Furlanetto (all'esordio assoluto tra i pali al posto di Motta) a salvare. La Lazio risponde Gila e Noslin, ma è Mancini a sbloccare di testa. Infortunio per Ndicka, dentro Rensch al 37'. Diretta sulla app di DAZN e sui canali DAZN, disponibili dal canale 214 del telecomando Sky
CORSA CHAMPIONS, RISULTATI LIVE: NAPOLI - JUVE - MILAN - COMO
Gasperini cambia: fuori Pisilli, dentro El Shaarawy, accolto da un'ovazione. Questa sarà infatti la sua ultima stagione alla Roma, già confermato il suo addio a fine campionato. Il giocatore alza una mano e ringrazia il pubblico
15 dei 21 gol messi a segno da Gianluca Mancini in Serie A sono arrivati di testa.
Solo l’Inter (17) ha segnato più gol da sviluppo di corner rispetto alla Roma (12) in questa Serie A, mentre quella giallorossa (11) è dietro anche alla Juventus (13) tra le squadre che hanno realizzato più reti di testa nel torneo in corso (a 19 i nerazzurri).
Secondo gol per Gianluca Mancini contro la Lazio in Serie A, dopo quello nell’aprile 2024
Cosa sta succedendo sugli altri campi della corsa Champions
Il Napoli è avanti 2-0 sul Pisa e sta rafforzando il suo secondo posto. La sorpresa è il vantaggio della Fiorentina contro la Juventus, e così, al momento, la Roma è terza in classifica e in Champions (Milan e Como sono ancora sullo 0-0 rispettivamente contro Genoa e Parma). Ecco al momento la classifica (a una partita e mezza dalla fine del campionato)
- Inter*: 85 pt
- Napoli: 73
- Roma: 70
- Juventus: 68
- Milan: 68
- Como: 66
Cosa è successo nel primo tempo
In avvio Furlanetto (esordio assoluto in A, tra i pali della Lazio) si scalda salvando su una deviazione involontaria di Tavares e su Wesley, poi però cresce la Lazio, che sfiora il palo con Gila (girata di testa su corner ) e con Noslin (diagonale mancino). Nel momento migliore per la squadra di Sarri, Mancini segna di testa, con una girata su corner di Pisilli. Ndicka è uscito per un infortunio muscolare, dentro Rensch
Roma avanti 1-0 sulla Lazio nel derby: per ora decide Mancini
Hermoso fuori di poco
44' - Hermoso appena dentro l'area si coordina benissimo e di sinistro di controbalzo calcia a lato di poco
43' - Si infiamma in derby, con un doppio giallo per Hermoso e Cancellieri che avevano dato il via a un accenno di rissa in campo. Cancellieri aveva provato ad anticipare Svilar, toccandolo, e da lì gli animi che si scaldano
Mancini sblocca il derby!
40' - Mancini di testa, su corner dalla sinistra di Pisilli: Roma avanti 1-0. Ma è particolare ciò che è successo, con il difensore che si era fatto male ed era fermo a centrocampo. Maresca ha aspettato che si riprendesse, Mancini si è rialzato ed è corso verso l'area, andando a colpire di testa sul corner, all'altezza del primo palo, con modalità simili al gol "fallito" da Gila poco prima. Poi un'altra corsa, "tornando indietro" verso la Curva Sud per andare a festeggiare con i tifosi della Roma
37' - Rensch per Ndicka, ecco il cambio
Infortunio per Ndicka
35' - Ndicka a terra, si tocca la parte posteriore della coscia. Sanitari in campo. Il difensore si è fatto male in occasione dell'azione precedente, mentre rincorreva Noslin. Entrerà Rensch perché Ndicka non ce la fa
Noslin fuori di poco!
34' - Ancora Lazio pericolosa! Noslin entra in area da sinistra e cerca il mancino a incrociare, palla che esce di poco. Meglio la Lazio in questo momento
Gila vicino al vantaggio
33' - Corner Lazio a rientrare, Gila di testa riesce a girarla mandando fuori di poco alla sinistra di Svilar
Gol annullato a Dia per fuorigioco
29' - Palla in mezzo per Dia, che dopo un primo tentativo parato da Svilar riprende palla, aggira il portiere e mette in rete. Maresca fa concludere l'azione ma annulla subito per il fuorigioco iniziale di Dia
28' - Palla crossata all'altezza del dischetto dove Malen stoppa e cerca la girata, murata. Pallone che schizza al limite dell'area dove c'è Hermoso che ci prova: alto
Tentativo di Cancellieri
23' - Primo tiro della Lazio. Cancellieri da destra si accentra e cerca il sinistro forte verso il palo più lontano. Svilar si allunga e para a terra
21' - Taylor stende Dybala a centrocampo, giallo per lui. Era diffidato e salterà l'ultima giornata contro il Pisa
Ci prova Wesley
10' - Wesley ci prova da fuori sugli sviluppi di una palla da fermo. Deviazione sul suo rasoterra destro, ma Furlanetto blocca
Tavares devia, Furlanetto salva!
9' - Punizione per la Roma scodellata in mezzo, Malen prova ad andarci di testa ma a deviare il pallone verso la porta è Tavares con una spalla. Attento Furlanetto che si distende e mette in angolo
3' - La Roma gestisce il pallone e guadagna il primo corner: Dybala a rientrare cerca Cristante sul primo palo, spizzata di testa direttamente fuori
Qualche istante di ritardo per rispettare la contemporaneità su tutti i campi in cui si gioca oggi ma poi Maresca fischia: inizia il derby di Roma!
Tutto pronto per il via
Cristante e Marusic i capitani: ora il sorteggio con l'arbitro Maresca, che dirige il derby
Squadre in campo!
Saluto a bordocampo tra Gasperini e Sarri mentre le squadre sono schierate per l'inno della Lega. Poi dalla Curva Sud parte quello della Roma, in attesa del via
La Curva Nord senza i tifosi della Lazio
Alessio Furlanetto è il primo portiere della Lazio a esordire in Serie A in un derby. Dal 1994/95, questa è la seconda volta in cui la Lazio schiera quattro portieri diversi nel corso di una singola stagione di Serie A, la prima dopo il 2005/06 quando in porta per i biancocelesti si alternarono Angelo Peruzzi (30 presenze), Marco Ballotta (otto), Matteo Sereni (due) e Samir Handanovic (una).
Squadre pronte all'ingresso in campo: le formazioni
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini
- LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri
Sarri: "Meno politica sportiva, ci vuole più gente di calcio"
Maurizio Sarri ha parlato a pochi minuti spiegando la sua posizione: "La mia era solo una provocazione, non avrei mai lasciato soli i miei giocatori in questa bolgia, ho troppo rispetto per loro. Era solo un modo per esprimere la mia opinione sulla Lega che non sta gestendo al meglio il prodotto-calcio italiano. Dobbiamo risalire nell'opinione pubblica mondiale e invece si giocano cinque partite che decidono la Champions, tra cui un derby, a mezzogiorno. Parlo per il bene del calcio, non della Lazio: quello ce lo dobbiamo fare da soli. Ci sono troppi aspetti di politica sportiva e nessuno di calcio, a gestire il calcio è gente che non conosce il profumo dell'erba, ci vuole più gente di calcio"
Sarri in panchina (dopo le parole post finale di Coppa Italia)
Nonostante le parole dei giorni scorsi (quando aveva minacciato di non presentarsi se il derby si fosse giocato domenica all'ora di pranzo) Sarri sarà presente regolarmente in panchina. "La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo, a quell'ora giocano loro", aveva detto dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, commentando il caos orari dovuto anche alla sovrapposizione a Roma del derby con la finale degli Internazionali di tennis. "Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio".
Derby senza tifosi Lazio per la prima volta nella storia
Un derby destinato a entrare nella storia. Roma-Lazio sarà ricordato anche per un’immagine mai vista prima all’Olimpico: una delle due tifoserie completamente assente dagli spalti. Prosegue infatti lo sciopero dei tifosi biancocelesti, che lasceranno vuota la Curva Nord per protestare contro la società
Le scelte di Gasperini
Koné non ce la fa (problema muscolare nella rifinitura) e al suo posto a centrocampo gioca El Aynaoui. Un altro cambio, rispetto all'undici che ha vinto col brivido a Parma, in attacco: dietro a Malen, con Dybala, c’è Pisilli: fuori Soulé.
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All. Gasperini
Le scelte di Sarri
C'è Cancellieri dal 1' nel tridente, con Dia come centravanti. Emergenza in porta: Motta out, gioca Alessio Furlanetto, 24 anni, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e all'esordio assoluto. Provstgaard sostituisce lo squalificato Romagnoli, espulso nell'ultima partita di campionato contro l'Inter, Taylor torna dal 1'. Sulla fascia confermato Tavares. Patric e Zaccagni sono infortunati
- LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All. Sarri
Il 3-5-2 della corsa Champions. Con 59mila combinazioni e uno "folle"
3 posti disponibili, 5 squadre in corsa, 2 giornate al termine. E' il 3-5-2 della corsa Champions. Sapete invece quante sono le combinazioni possibili? Solo oggi sono ben 243. E allargando a tutti gli ultimi centottanta minuti, le combinazioni diventano la bellezza di 59.049. 59mila diversi possibili incroci! Ovviamente, ognuno di questi potrebbe dare vita a una classifica diversa e a verdetti diversi. Con anche la possibilità di un arrivo di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como tutte a pari punti. In quel caso come si fa? Qui la guida completa con tutte le regole e gli scenari in caso ci sia da guardare la classifica avulsa
Volata Champions da impazzire: 59mila combinazioni e classifica avulsaVai al contenuto
E poi la festa dell'Inter
Alle 15 invece scenderà in campo a San Siro l’Inter di Chivu, pronta a festeggiare scudetto e Coppa Italia, dopo la sfida contro il Verona. A partire dalle 17, collegamenti speciali su Sky Sport 24 da Milano per seguire la festa dell’Inter campione con il pullman scoperto che porterà i giocatori in Duomo attraversando la città
Inter, oggi la festa scudetto: il percorso completo per le strade di MilanoVai al contenuto
Una corsa Champions apertissima
Tutte le partite in un giorno, oggi, per il 37^ turno di Serie A.La giornata di campionato si apre alle 12 con cinque appuntamenti in contemporanea, con in campo le squadre impegnate nella corsa Champions: oltre al derby di Roma, si giocano Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina (su Sky e in streaming su NOW) e Como-Parma (su Sky e in streaming su NOW). Match, quelli della Juventus e del Como, che sarà possibile seguire su Sky anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
La Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (1 pareggio) contro la Lazio, considerando tutte le competizioni: tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 13 sfide (4 pareggi, 6 sconfitte). Inoltre, in questo parziale, i giallorossi hanno subito soltanto un gol (nell'1-1 del 13 aprile 2025) tenendo la porta inviolata nelle altre tre occasioni.
Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby di Roma per 1-0 all'andata; considerando tutte le competizioni, solo sei allenatori nella storia dei giallorossi hanno vinto i loro primi due derby della Capitale, con Claudio Ranieri unico a riuscirci negli ultimi 50 anni, tra il 2009 e il 2010.
La Roma ha subito soltanto un gol nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio, tra tutte le competizioni -quello di Felipe Anderson il 6 novembre 2022 -, tenendo la porta inviolata in quattro occasioni (incluse le due più recenti): tante quante nelle precedenti 13; i giallorossi non registrano tre clean sheet interni consecutivi dal periodo tra il 2003 e il 2005.
La Roma ha vinto le ultime tre partite di Serie A, dopo avere collezionato lo stesso numero di successi nelle precedenti nove gare (3 pareggi, 3 sconfitte); i giallorossi non infilano più successi consecutivi in una singola stagione del massimo torneo dal filotto di sette ottenuto tra febbraio e marzo 2025 (in quel caso però nessuna squadra si trovava nella prima metà della classifica a inizio giornata).
La Roma è imbattuta nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie A (8 vittorie, 3 pareggi); nel periodo (dalla 15^ giornata), i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in sette occasioni: più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato italiano.
La Lazio ha perso l'ultima gara di Serie A contro l'Inter e in questo campionato ha subito due sconfitte consecutive in una sola occasione: lo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma.
La Lazio non ha segnato in 16 partite di questo campionato; nella sua storia in Serie A, la squadra biancoceleste ha registrato un numero maggiore di gare senza gol in un singolo torneo soltanto in sei occasioni, la più recente delle quali nel 1988/89 (17).
La Roma ha segnato solo due gol nei minuti di recupero dei secondi tempi di questa Serie A, entrambi contro il Parma nell'ultima giornata, mentre la Lazio è la squadra che ha realizzato più reti dopo il 90° in questo campionato: otto, incluse due delle tre più recenti.
Donyell Malen ha realizzato 13 gol in 16 partite di questa Serie A, di cui sei in casa e sette in trasferta; dal suo arrivo alla Roma, tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei con più di 10 gol, solo Harry Kane ha disputato meno incontri (13) del giallorosso.
Pedro ha collezionato 185 presenze in Serie A, tutte dopo avere compiuto 33 anni; negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Javier Zanetti, Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Antonio Di Natale hanno disputato più gare nel torneo dopo avere superato questa età: nel dettaglio, lo spagnolo potrebbe raggiungere Di Natale a quota 187 partite, scendendo in campo nelle ultime due giornate di questa stagione - a 185 anche Rodrigo Palacio