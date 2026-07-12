Torino al lavoro, primo allenamento al Filadelfia per Abate

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Il Torino di Abate al lavoro: primo allenamento stagionale al Filadelfia. Le news

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Primo allenamento stagionale per il Torino, che stamattina ha lavorato al Filadelfia sotto la guida di Ignazio Abate: il nuovo allenatore granata, 39 anni, è alla prima esperienza in Serie A. Una seduta a porte aperte, nonostante il gran caldo con almeno 1500 tifosi sulle tribune, che al termine dell’allenamento hanno salutato Abate con un applauso. Presenti anche i nuovi Oristanio e Cacciamani, il ds Petrachi è al lavoro sul mercato per due difensori e un portiere. Oggi la partenza per il ritiro di Pinzolo. Nel VIDEO tutte le news con l'inviato a Torino Paolo Aghemo

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