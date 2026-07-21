Gli sbalzi di temperatura hanno colpito Massimiliano Allegri, che a causa di un leggero attacco influenzale non è stato presente all'allenamento di martedì 21 luglio a Dimaro. E' stata rimandata anche la presentazione sua e del suo staff in programma in serata nella piazza della città trentina. Verosimilmente tornerà in campo per l'allenamento di mercoledì. Guarda il VIDEO con gli ultimi aggiornamenti dal nostro inviato Massimo Ugolini
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