Inter, l'arrivo di Beppe Marotta al ritiro in Germania. VIDEO

Nel VIDEO, le immagini dell'arrivo del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a Donaueschingen, località tedesca in cui i nerazzurri stanno svolgendo il proprio ritiro estivo. Marotta seguirà la squadra in questi ultimi giorni in Germania, che precedono l'amichevole con il Karlsruhe, in programma domenica 26 luglio alle 16:30 e in diretta su Sky e NOW

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