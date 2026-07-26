Qui tutta la giornata live di domenica 26 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Castro, la Roma vuole chiudere
- Inter, Ausilio: "Romero ci interessa, sull'esterno... "
- Como-Chalobah: l'esito dell'incontro
- Juventus, Openda vicino alla cessione: sarà un giocatore del Lione
- Fiorentina, offerta alla Juve per Joao Mario
- Milan, interesse del Galatasaray per Leao. Il Fenerbahce smentisce offerta...
- ...E Amorim blinda Camarda
- Napoli, ufficiale il rinnovo di Vergara
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Inter, Ausilio su Cristian Romero: "Cose lunghe ma c'è interesse"
Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo dell'Inter ha parlato del mercato nerazzurro: "C'è sicuramente un interessamento per Cristian Romero, che stiamo manifestando al giocatore e al club". Sul sostituto di Dumfries: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Pavard? Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti"
Como-Chalobah, la trattativa si raffredda: l'esito dell'incontro con il Chelsea
Si raffredda la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I due club hanno avuto un nuovo incontro ma manca ancora l'accordo. C'è distanza tra domanda e offerta: la formazione italiana non vuole andare oltre i 25 milioni di euro mentre i Blues ne chiedono 30 più bonus facili da raggiungere
Milan, Bennacer risolve il contratto con i rossoneri e va all'Al-Gharafa
Dopo sette anni dal suo arrivo a Milano, Ismael Bennacer saluta definitivamente il Milan. Il centrocampista algerino, infatti, ha risolto il suo contratto con i rossoneri, che sarebbe scaduto nel 2027. Lo aspettano i qatarioti dell'Al Gharafa
Fiorentina-Joao Mario, offerta alla Juve per il prestito: si può chiudere in settimana
Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Parti al lavoro per trovare l'intesa definitiva, la chiusura può arrivare in settimana
Juventus, Openda sarà un nuovo giocatore del Lione in prestito con diritto di riscatto
Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del 2025 dal Lipsia. E' fatta per il ritorno in Francia: il 26enne si trasferirà al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto
Milan, su Leao c'è l'interesse del Galatasaray
Nel VIDEO le ultime news sul futuro di Rafael Leao, che raggiungerà il Milan il 29 luglio in tournée in Australia ma - come confermato da lui stesso - non dovrebbe rimanere in rossonero. Su di lui continua a muoversi il Galatasaray, che ha manifestato interesse ma non ha ancora presentato un'offerta al Milan. C'è distanza sull'ingaggio, con Leao che chiederebbe 13-14 milioni mentre il club turco sarebbe disposto a offrirne circa 10, ma anche sulla valutazione che ne fa il Milan ovvero almeno 60 milioni. Intanto il Fenerbahçe ha smentito con un comunicato le indiscrezioni su una presunta offerta complessiva da 100 milioni
Castro, la Roma vuole chiudere: possibile coinvolgimento di Dovbyk nella trattativa
La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi hanno avviato una trattativa anche per Santiago Castro. Il Bologna lo valuta attorno ai 40 milioni di euro e i due club stanno cercando un accordo: la speranza è di poter chiudere la trattativa nelle prossime 24 ore
Tutte le ufficialità di Serie B
Catanzaro, arrivano i gemelli Tchaouna. E Pontisso si trasferisce alla CremoneseVai al contenuto
Vozinha non è più svincolato: ufficiale al Colo-Colo
Con un post sul suo profilo X, il Colo-Colo ha annunciato che Vozinha, portiere 40enne caboverdiano, si unirà al club cileno, attualmente primo in campionato, da svincolato. Vozinha ha trovato una squadra con cui vivere gli ultimi anni della sua carriera dopo un Mondiale vissuto da protagonista, con grandi prestazioni che hanno portato Capo Verde fino ai sedicesimi di finale
Kang In Lee all'Atletico Madrid
Colpo asiatico per l'Atletico Madrid, che acquista il sudcoreano Kang-In Lee dal Psg per circa 40 milioni di euro. Il 25enne, che ha preso parte agli ultimi Mondiali con la sua Nazionale, ha firmato un contratto fino al 2031. Nelle tre stagioni al Paris Saint-Germain, Lee ha vinto due Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale, tre Ligue 1, due Coppe di Francia e due Supercoppe di Francia
Napoli, ufficiale il rinnovo di Vergara: contratto fino al 2031
Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento. Il classe 2002 si è imposto in prima squadra la scorsa stagione collezionando 19 presenze, con 3 gol e 4 assist