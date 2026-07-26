Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo dell'Inter ha parlato del mercato nerazzurro: "C'è sicuramente un interessamento per Cristian Romero, che stiamo manifestando al giocatore e al club". Sul sostituto di Dumfries: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Pavard? Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti"