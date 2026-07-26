Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 26 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Inter, Ausilio su Cristian Romero: "Cose lunghe ma c'è interesse"

Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo dell'Inter ha parlato del mercato nerazzurro: "C'è sicuramente un interessamento per Cristian Romero, che stiamo manifestando al giocatore e al club". Sul sostituto di Dumfries: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Pavard? Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti"

Como-Chalobah, la trattativa si raffredda: l'esito dell'incontro con il Chelsea

Si raffredda la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I due club hanno avuto un nuovo incontro ma manca ancora l'accordo. C'è distanza tra domanda e offerta: la formazione italiana non vuole andare oltre i 25 milioni di euro mentre i Blues ne chiedono 30 più bonus facili da raggiungere

Milan, Bennacer risolve il contratto con i rossoneri e va all'Al-Gharafa

Dopo sette anni dal suo arrivo a Milano, Ismael Bennacer saluta definitivamente il Milan. Il centrocampista algerino, infatti, ha risolto il suo contratto con i rossoneri, che sarebbe scaduto nel 2027. Lo aspettano i qatarioti dell'Al Gharafa

Fiorentina-Joao Mario, offerta alla Juve per il prestito: si può chiudere in settimana

Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Parti al lavoro per trovare l'intesa definitiva, la chiusura può arrivare in settimana

Juventus, Openda sarà un nuovo giocatore del Lione in prestito con diritto di riscatto

Dopo solo una stagione l'attaccante belga lascia la Juventus, dove era arrivato nell'estate del 2025 dal Lipsia. E' fatta per il ritorno in Francia: il 26enne si trasferirà al Lione in prestito oneroso con diritto di riscatto

Milan, su Leao c'è l'interesse del Galatasaray

Nel VIDEO le ultime news sul futuro di Rafael Leao, che raggiungerà il Milan il 29 luglio in tournée in Australia ma - come confermato da lui stesso - non dovrebbe rimanere in rossonero. Su di lui continua a muoversi il Galatasaray, che ha manifestato interesse ma non ha ancora presentato un'offerta al Milan. C'è distanza sull'ingaggio, con Leao che chiederebbe 13-14 milioni mentre il club turco sarebbe disposto a offrirne circa 10, ma anche sulla valutazione che ne fa il Milan ovvero almeno 60 milioni. Intanto il Fenerbahçe ha smentito con un comunicato le indiscrezioni su una presunta offerta complessiva da 100 milioni

Castro, la Roma vuole chiudere: possibile coinvolgimento di Dovbyk nella trattativa

La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi hanno avviato una trattativa anche per Santiago Castro. Il Bologna lo valuta attorno ai 40 milioni di euro e i due club stanno cercando un accordo: la speranza è di poter chiudere la trattativa nelle prossime 24 ore

Tutte le ufficialità di Serie B

Catanzaro, arrivano i gemelli Tchaouna. E Pontisso si trasferisce alla Cremonese

Catanzaro, arrivano i gemelli Tchaouna. E Pontisso si trasferisce alla Cremonese

Vai al contenuto

Vozinha non è più svincolato: ufficiale al Colo-Colo

Con un post sul suo profilo X, il Colo-Colo ha annunciato che Vozinha, portiere 40enne caboverdiano, si unirà al club cileno, attualmente primo in campionato, da svincolato. Vozinha ha trovato una squadra con cui vivere gli ultimi anni della sua carriera dopo un Mondiale vissuto da protagonista, con grandi prestazioni che hanno portato Capo Verde fino ai sedicesimi di finale

Kang In Lee all'Atletico Madrid

Colpo asiatico per l'Atletico Madrid, che acquista il sudcoreano Kang-In Lee dal Psg per circa 40 milioni di euro. Il 25enne, che ha preso parte agli ultimi Mondiali con la sua Nazionale, ha firmato un contratto fino al 2031. Nelle tre stagioni al Paris Saint-Germain, Lee ha vinto due Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale, tre Ligue 1, due Coppe di Francia e due Supercoppe di Francia

Napoli, ufficiale il rinnovo di Vergara: contratto fino al 2031

Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento. Il classe 2002 si è imposto in prima squadra la scorsa stagione collezionando 19 presenze, con 3 gol e 4 assist

Calciomercato: Altre Notizie

Santiago Castro, la Roma vuole chiudere

Calciomercato

La Roma continua a cercare rinforzi per l'attacco e, oltre a un esterno offensivo, i giallorossi...

Inter, Ausilio su Cristian Romero: "C'è interesse"

Calciomercato

Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo...

Como-Chalobah, la trattativa si raffredda

Calciomercato

Si raffredda la trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. I due club hanno avuto un...

Milan, Bennacer risolve il contratto e va in Qatar

Calciomercato

Dopo sette anni dal suo arrivo a Milano, Ismael Bennacer saluta definitivamente il Milan. Il...

Fiorentina, offerta alla Juve per Joao Mario

Calciomercato

Accelerata della Fiorentina per Joao Mario. Il club viola ha presentato alla Juventus un'offerta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE