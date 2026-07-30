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Juventus, Yildiz si allena in gruppo ma non ci sarà con il Nizza: le news

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©Ansa

Nel VIDEO le ultime dalla Continassa con Francesco Cosatti. Kenan Yildiz continua ad allenarsi in gruppo, ma non prenderà parte all'amichevole di domani, 31 luglio, contro il Nizza, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Spalletti ritrova in gruppo anche Bremer, David e Zhegrova, che però potrebbero non prendere parte all'amichevole contro il Nizza, l'ultimo impegno della Juventus prima della partenza per la tournèe estiva

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