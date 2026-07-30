Nel VIDEO le ultime dalla Continassa con Francesco Cosatti. Kenan Yildiz continua ad allenarsi in gruppo, ma non prenderà parte all'amichevole di domani, 31 luglio, contro il Nizza, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Spalletti ritrova in gruppo anche Bremer, David e Zhegrova, che però potrebbero non prendere parte all'amichevole contro il Nizza, l'ultimo impegno della Juventus prima della partenza per la tournèe estiva
TAG:
Prossimi Video
Deulofeu: "Voglio tornare, occhio che sono vicino"
a sky sport
Scontro Uefa-Fifa: le federazioni pronte al boicottaggio
Serie A
chivu-inter-hong-kong-tifosi-autografi
Serie A
Bertola dal ritiro l'Udinese: "Zanoli russa? Io di più"
Serie A
Milan, l'arrivo di un sorridente Diawara in albergo a Perth
in australia
Juventus, Yildiz in gruppo ma non ci sarà con il Nizza
Serie A
L'arrivo dell'Inter a Hong Kong per la tournée asiatica
video