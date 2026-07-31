Morto Franco Baresi, il messaggio di Maldini: "La tua luce ci illuminerà per sempre"il messaggio
Paolo Maldini e Franco Baresi sono stati i capisaldi della difesa del Milan per più di un decennio, dal 1985 al 1997. Con un post su Instagram, Maldini ha ricordato il compagno di squadra, morto a 66 anni: "Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre".
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