Su Sky Sport è un mese di agosto già all'insegna del grande calcio. Ecco tutte le amichevoli che ptete seguire in diretta sui nostri canali e in streaming su NOW. IL derby di Milano equell'd'Italia le sfide dal sapore di Champions di Juve e Milan contro Chelsea e Manchester United, il triangolare Friuli Venezia Giulia Cup col Barcellona e il trofeo Bortolotti, antipasto del preliminare di Conference dell'Atalanta.

Le prossime amichevoli di agosto su Sky

Milan-Inter , 5 agosto alle 13 su Sky Sport Uno

, 5 agosto alle 13 su Sky Sport Uno Chelsea-Juventus , 5 agosto alle 13.30 su Sky Sport Calcio

, 5 agosto alle 13.30 su Sky Sport Calcio Napoli-Osasuna , 5 agosto alle 18.30 su Primafila

, 5 agosto alle 18.30 su Primafila Juventus-Inter , 8 agosto alle 13

, 8 agosto alle 13 Chelsea-Milan , 8 agosto alle 14

, 8 agosto alle 14 Friulia Venezia Giulia Cup (triangolare tra Udinese, Barcellona e Nottingham Forest), 8 agosto alle 20 (live anche su TV8)

(triangolare tra Udinese, Barcellona e Nottingham Forest), 8 agosto alle 20 (live anche su TV8) Napoli-Celta Vigo , 8 agosto alle 21 su Primafila

, 8 agosto alle 21 su Primafila Juventus-Palermo , 11 agosto alle 12

, 11 agosto alle 12 Napoli-Aris Salonicco , 12 agosto alle 21 su Primafila

, 12 agosto alle 21 su Primafila Trofeo Bortolotti (Atalanta-Athletic Bilbao), 14 agosto alle 20.45

(Atalanta-Athletic Bilbao), 14 agosto alle 20.45 Manchester United-Milan , 15 agosto alle 16.45

, 15 agosto alle 16.45 Inter-Real Betis , 15 agosto alle 19.30

, 15 agosto alle 19.30 Juventus-Juve Next Gen, 17 agosto alle 18

L’estate del grande calcio internazionale continua su Sky e in streaming su NOW con alcune delle amichevoli precampionato di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Udinese verso i primi impegni ufficiali della stagione. Il 5 agosto doppio appuntamento da non perdere, con il primo derby di Milano della stagione tra Milan e Inter alle 13 a Perth (Sky Sport Uno) e Chelsea-Juventus che scatterà alle 13.30 a Hong Kong per lo Herbalgy Trophy (Sky Sport Calcio). Ancora grandi match tra Europa, Asia e Oceania l’8 agosto: si parte con il derby d’Italia tra Juventus e Inter che si affronteranno a Perth alle 13 (Sky Sport Uno), si continua con Chelsea-Milan in campo a Jakarta alle 14 (Sky Sport Calcio), mentre alle 20, in diretta dal Bluenergy Stadium di Udine, la Friuli Venezia Giulia Cup, il triangolare internazionale che vedrà l’Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest in tre incontri da 45 minuti ciascuno (Sky Sport Uno e TV8). Ancora Perth al centro dei riflettori per Juventus-Palermo, che l’11 agosto si affronteranno alle 12 su Sky Sport Calcio e in differita su TV8 alle 19.30. 14 agosto con l’Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l’Athletic Club per la 27esima edizione del Trofeo Bortolotti, alle 20.45 su Sky Sport 251 e TV8. I grandi incontri proseguono anche a Ferragosto, con la partita tra nobili del calcio Manchester United-Milan, alle 16.45 su Sky Sport Calcio, mentre alle 19.30 lo Stadio San Nicola di Bari sarà il teatro di Inter-Real Betis, su Sky Sport Calcio e TV8. Infine, il 17 agosto alle 18 su Sky Sport Calcio la grande classica sfida “in famiglia” della Juventus: allo Stadium di Torino Juventus-Juventus Next Gen.

IL NAPOLI SU SKY PRIMAFILA – Continuano anche ad agosto gli incontri amichevoli del Napoli, con tre match disponibili su Sky Primafila in pay-per-view: il 5 agosto alle 18.30 contro l’Osasuna, l’8 agosto alle 21 contro il Celta Vigo e, infine, il 12 agosto sempre alle 21 contro l’Aris Salonicco.