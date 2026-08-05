Amorim: "Baresi ci mancherà, riporteremo il Milan dove merita in suo onore"

Al termine dell'amichevole tra Milan e Inter, l'allenatore rossonero Ruben Amorim ha commentato: "Non abbiamo perso ed è importante, ma lo è ancora di più migliorare come squadra. Negli ultimi 20 minuti abbiamo giocato bene, è stato un buon test, il nostro gioco inizia a vedersi. Leao? Essere un giocatore del Milan è una fortuna. Deve divertirsi e lo sta facendo. Ma è solo un giocatore, il focus è sulla squadra". E sull'omaggio a Baresi: "Non mi sarei aspettato niente di diverso, è stato un giocatore speciale ma ancora di più una persona speciale. Ci mancherà molto. L'unico modo per ricordarlo è riportare il nostro club dove merita"

MILAN-INTER, L'OMAGGIO A BARESI