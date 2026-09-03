Inter-Napoli, ballottaggio Vergara-De Bruyne per sostituire McTominay: le ultime newsinter-napoli
Nel VIDEO gli aggiornamenti di Francesco Modugno da Napoli in vista del big match contro l'Inter in programma sabato 5 settembre alle 18. Con McTominay che sarà operato in Inghilterra a inizio settimana prossima per una lieve aritmia benigna, a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara: il centrocampista azzurro è una soluzione concreta per Massimiliano Allegri grazie alla sua duttilità e potrebbe avere la maglia dal 1'. Domani la rifinitura darà le ultime indicazioni e potrebbe risolvere il ballottaggio a centrocampo
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