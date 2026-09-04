Si gioca sabato alle 18 il big match a San Siro, match presentato in conferenza stampa alle 14 da Massimiliano Allegri. Segui le parole in diretta sul nostro liveblog
Allegri: "Bisogna essere più cattivi in difesa"
L'allenatore del Napoli ha commentato così la sconfitta col Como
Allegri ha individuato il problema del Napoli: 'Serve più cattiveria in difesa'Vai al contenuto
Gli highlights di Napoli-Como 1-2
Prima sconfitta in campionato per la squadra di Allegri
Obbligatorio ripartire per il Napoli, atteso a San Siro dopo la sconfitta casalinga col Como. In programma sabato alle 18 il big match sul campo dell'Inter, partita presentata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alle 14. Segui le parole in diretta sul nostro liveblog