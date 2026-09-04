Introduzione



Dopo le ultime, intense, ore di calciomarcato la Serie A torna in campo per un turno di campionato decisamente succulento visti gli scontri diretti in programma. E’ forse una delle giornate più complicate da pronosticare per quel che riguarda i titolai e le probabili formazioni delle 20 squadre impegnate. Quanti nuovi volti avranno subito una chance? Chi ha già in mente la formazione e chi scioglierà i dubbi all’ultimo minuto? C’è davvero tanta attesa per capire se gli ultimi movimenti comportano sostanziali variazioni rispetto al recente passato



Super lavoro in vista quindi per la squadra degli inviati di Sky Sport. Vederci chiaro non è semplice considerando che questo turno (con anche partite alle 15…) inizia venerdì sera e si concluderà lunedì. Ultime sessioni e rifinitura saranno determinati. Nel frattempo apriamo i tanti messaggi che sono già arrivati e vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni della 3^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 3^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'