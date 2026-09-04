Introduzione
Dopo le ultime, intense, ore di calciomarcato la Serie A torna in campo per un turno di campionato decisamente succulento visti gli scontri diretti in programma. E’ forse una delle giornate più complicate da pronosticare per quel che riguarda i titolai e le probabili formazioni delle 20 squadre impegnate. Quanti nuovi volti avranno subito una chance? Chi ha già in mente la formazione e chi scioglierà i dubbi all’ultimo minuto? C’è davvero tanta attesa per capire se gli ultimi movimenti comportano sostanziali variazioni rispetto al recente passato
Super lavoro in vista quindi per la squadra degli inviati di Sky Sport. Vederci chiaro non è semplice considerando che questo turno (con anche partite alle 15…) inizia venerdì sera e si concluderà lunedì. Ultime sessioni e rifinitura saranno determinati. Nel frattempo apriamo i tanti messaggi che sono già arrivati e vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni della 3^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 3^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
Genoa-Como, venerdì ore 20:45
Genoa
- Norton-Cuffy ha salutato Genova e il suo slot vorrebbe prenderselo Drameh che però deve fare ancora il visto. Spazio quindi a Sabelli con Ellertsson a sinistra
- Nel 3-5-2 rossoblù, soliti nomi in difesa. In mezzo al campo Frendrup avrà ai propri lati Baldanzi e Sow con Amorim che parte dalla panchina
- In attacco si va per la novità Osmajic che è favorito su Vitinha per supportare Colombo che non teme la concorrenza
Como
- Butez per ora resta titolare. In attesa di capire da Fabregas chi sarà in futuro il primo della gerarchia in campionato. Couto e Valle sono in vantaggio su Smolcic e Kaiki
- In mediana Perrone è pronto nuovamente ad affiancare Da Cunha con Milla che si accomoda in panchina
- Davanti resta titolare Douvikas ma è molto probabile che ci sia staffetta con Moise Kean che punta a diventare il terminale di riferimento costante. Diao e Baturina saranno ai lati di Nico Paz
Probabili formazioni
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino
Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
Fiorentina-Torino, sabato ore 15
Fiorentina
- Pronta una staffetta tra Beto e Pellegrino? Probabile ma nell'XI titolare dovrebbe partire dall'inizio l'ex Parma
- Mastantuono punto fermo del reparto offensivo. Per l'altra maglia in attacco ci sono vari pretendenti: Njie e Gnonto sono in ballottaggio
- In difesa si cerca la soluzione giusta per non incassare altre reti. Pongracic, Viery e Ranieri si contendono una maglia al fianco di Dragusin
Torino
- Esordio in porta per Lucas Perri. In difesa invece si va verso il trio composto da Comuzzo, Coco e Comert
- Sulla corsia destra, partito Pedersen, c'è Fortini che vorrebbe mantenere la titolarità ma Belghali pare favorito
- Cambio anche in mediana con Mandragora subito buttato nella mischia? Più che possibile. Davanti Abate pensa ancora ad Adams al fianco di Vlasic per supportare Simeone
Probabili formazioni
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valde; Ndour, Inao Oulaï, Atta; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi
Torino (3-4-2-1): Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Inter-Napoli, sabato ore 18
Inter
- Qualche ballottaggio per Chivu che, come altri, pensa alla Champions senza però dimenticare il valore dell'avversario di questo turno. Dietro dovrebbe tornare Bisseck
- Fasce presidiate da Dimarco e Diouf. In mezzo Jones sgomita per superare nella gerarchia Zielinski ma per ora l'ex Napoli resta preferibile
- Davanti c'è il "solito" duello tra Thuram e Pio Esposito con l'azzurro che potrebbe nuovamente vincere il testa a testa
Napoli
- Allegri cambia a sinistra rispetto a settimana scorsa. Olivera e Lang paiono destinati a lasciare il posto a Spinazzola e Alisson Santos
- L'assenza di McTominay apre un ballottaggio in mediana. Per molti De Bruyne pare il favorito ma attenzione alla possibile novità: Vergara
- In difesa c'è Beukema che ha pienamente recuperato. Badiashile sarà fra i convocati, come anticipato da Allegri.
Probabili formazioni
Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay
Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Affaticamento muscolare per Paulo Dybala, gli esami non hanno riscontrato lesioni. Potrebbe saltare l'Atalanta per essere pronto al debutto in Champions
- Nel caso, spazio a Soulè sulla trequarti destra con Rodrigo Mora che torna titolare sulla sinistra
- Ndicka ha smaltito il problema all'adduttore che lo ha bloccato contro il Lecce. "Penso sarà della partita", ha detto Gasperini alla vigilia. In caso contrario pronto, come a Lecce, Ghilardi
- Rensch è recuperato
Atalanta
- Due grandi dubbi per quel che riguarda il probabile XI di Maurizio Sarri. Raspadori o Rowe è il primo punto di domanda. L'ex Bologna potrebbe anche superare subito l'azzurro
- Anche il terminale di riferimento è da decidere. Scamacca parte in vantaggio ma Krstovic può recuperare terreno e scavalcare il compagno di reparto
- In mediana Kessié si candida ma, salvo ripensamenti, dovrebbe partire dalla panchina con Pasalic (o Samardzic) al fianco di Gaetano
Probabili formazioni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Rodrigo Mora, Soulé; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Sulemana
Frosinone-Venezia, domenica ore 15
Frosinone
- La rotonda vittoria contro la Fiorentina dovrebbe portare a tante conferme, considerando anche il turnover quasi totale in Coppa Italia
- Oyono e Bracaglia saranno i cursori di fascia. Piccolo dubbio davanti alla difesa con Masini e Cichella in ballottaggio
- Sulla trequarti Schmid pare recuperato dal lieve problema muscolare. Raimondo parte in vantaggio su Bobcek che però dovrebbe trovare comunque minutaggio
Venezia
- Tra le certezze di formazione ci sono i due attaccanti. Yeboah supporterà nuovamente Adams con Rrahmani pronto a subentrare
- Le corsie esterne hanno vari pretendenti: a destra potrebbe toccare subito a Mazzocchi, sull'altro lato invece si può rivedere Haps
- In mezzo Sohm non pare poter superare Perez nelle preferenze. In difesa Juan Jesus dovrà forse aspettare per una maglia dal primo minuto
Probabili formazioni
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Mazzocchi, Kike Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic
Parma-Monza, domenica ore 15
Parma
- Resta da decifrare il Parma di Cuesta: doppia soluzione per quel che riguarda il sistema di gioco. Probabile che si vada verso la conferma della linea a tre con Drobnic
- In attacco anche qui dipenderà dal sistema: Romero scalpita per un posto dal 1' ma c'è anche l'opzione Elphege che stuzzica il tecnico spagnolo
- In corsia ci saranno Britschgi a destra e il solito Valeri a sinistra. In caso di linea a 4 invece Britschgi potrebbe avanzare o lasciare il posto a Lontani
Monza
- L'infortunio di Varela costringe Juric a modificare l'attacco dei suoi. Sarà Mota il terminale offensivo. A supporto pronti Colpani e Cutrone. Ngonge infatti non è ancora al 100%
- Ballottaggio in porta. L'ultimo arrivato Tornqvist si gioca subito il posto con Thiam. Giocasse il primo sarebbe il terzo portiere differente in tre giornate
- Altro ballottaggio quasi risolto è quello difensivo dove Ziolkowski è in corsa per una maglia da titolare. Al momento però c'è ancora Lucchesi in vantaggio
Probabili formazioni
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Touré, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Mota
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ciurria
Bologna-Sassuolo, domenica ore 18 su Sky Sport
Bologna
- Con Orsolini ai box per infortunio non ci sono tantissime soluzioni là davanti per Tedesco che dovrebbe affidarsi a Bernardeschi e Cambiaghi
- Nel 4-3-3 rossoblù il play in mezzo al campo sarà Moro con Ferguson e Pobega ai suoi lato
- Dietro Holm non è al 100% e quindi Zortea parte in vantaggio. Al centro potrebbe esserci il (ri)esordio al Bologna per Theate ma non è così sicuro
Sassuolo
- Tra conferme e possibili rotazioni, Aquilani riflette un bel po' sulla difesa. Van Der Brempt e Obrador insidiano Cinquegrano e Doig
- In mediana è ballottaggio aperto tra Adzic e Thorstvedt con il norvegese che è rimasto a Sassuolo e che potrebbe tornare molto utile
- Davanti è rebus: Esposito si candida fin da subito, Berardi spera di riuscire a sopravanzare Volpato. Insomma, l'unico sicuro pare Laurienté
Probabili formazioni
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Azzouzi, Orsolini
Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Walukiewicz, Koné, Boloca, Pieragnolo, Candé
Juventus-Milan, domenica ore 20:45
Juventus
- Yildiz e Thuram fuori causa, Cambiaso e McKennie in dubbio e Woltemade che scalpita. Questa la situazione legata alla squadra di Spalletti
- Lucumì in pole per un posto al fianco di Bremer con Celik a sinistra. In mediana resta Douglas Luiz
- Il tecnico bianconero potrebbe optare per un tridente formato da Conceicao, Nico Gonzalez e Boga a supporto di Kolo Muani che resta in pole
Milan
- Matteo Gabbia è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia e quindi nel terzetto difensivo rossonero ci sarà nuovamente De Winter
- Bartesaghi dovrebbe essere il prescelto sulla corsia sinistra. Dall'altra parte confermato Chukwueze così come Musah in mezzo al campo
- Il duo di trequartisti alle spalle di Gonçalo Ramos potrebbe vedere l'inserimento di Rabiot provato a lungo in quella posizione negli allenamenti di questa settimana
Probabili formazioni
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Francisco Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Cabal, Thuram
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cissé; Gonçalo Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Cagliari-Lecce, lunedì ore 18:30
Cagliari
- Pisacane è senza Mina e Borrelli e viaggia tra conferme e possibili novità di formazione visti gli ultimi arrivi
- Kevin Carlos ha avuto un permesso per tornare in Spagna per motivi familiari ed è complicato pensarlo titolare contro il Lecce. Che possa subito toccare a Nzola?
- Tra le possibili novità ci sarebbe Suguwara al posto di Zè Pedro ma il giapponese (il primo della storia del Cagliari) deve affrettarsi con le pratiche burocratiche
Lecce
- Di Francesco ripropone al centro dell'attacco Stulic vista l'indisponibilità di Geubbels, frenato da un problema alla caviglia
- Ci saranno presumibilmente altre novità di formazione: a sinistra Monteiro, N'Dri e Fatah si giocano una maglia
- In mediana invece Ilic si candida subito per un posto al centro del campo. Maleh-Gorter è un altro dubbio di formazione
Probabili formazioni
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Mina, Borrelli
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Geubbels
Udinese-Lazio, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Udinese
- Poche novità di formazione per quel che riguarda i bianconeri, reduci dal successo in Coppa Italia contro il Venezia. In difesa torna Kabasele dopo i due turni di squalifica scontati
- Zaniolo è ancora fuori causa e allora sulla trequarti altra chance per Unai Gomez al fianco di un Ekkelenkamp "on fire"
- Davis sarà la punta di riferimento. Conferme per Vojvoda e Kamara sulle fasce laterali con Piotrowski e Karlstrm in mezzo
Lazio
- Cambio forzato in vista per Gattuso che non avrà Rovella a disposizione. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Belahyane
- Pinamonti è pronto a prendersi una maglia da titolare. Isaksen è in ballottaggio con Cancellieri. Dalla panchina Gudmundsson
- Altro dubbio riguarda la difesa: Floriani Mussolini e Nuno Tavares sono sicuri del posto. Al centro invece Doekhi è insidiato da Sutalo
Probabili formazioni
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Zanoli, Chakvetadze, Palma, Zaniolo, Palma, Zaniolo
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Marusic, Dele-Bashiru, Rovella, Cataldi, Patric